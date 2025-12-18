Ιαπωνία: Εκατοντάδες αγωγές κατά της κυβέρνησης για «αδράνεια απέναντι στην κλιματική αλλαγή»

Στο παρελθόν έχουν γίνει πέντε προσφυγές που συνδέονται με το κλίμα σε δικαστήρια της Ιαπωνίας, κυρίως κατά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα.

Εκατοντάδες άνθρωποι στην Ιαπωνία κατέθεσαν σήμερα αγωγή κατά της κυβέρνησής τους λόγω της «αντισυνταγματικής» της αδράνειας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα.

«Μόλις υποβάλαμε την προσφυγή μας και τα αποδεικτικά μας στοιχεία στο δικαστήριο και η αγωγή μας έγινε επισήμως δεκτή», δήλωσε στο AFP ο βασικός τους δικηγόρος, ο Ακιχίρο Σίμα.

Η ιστορική αυτή προσφυγή καταγγέλλει τον «εξαιρετικά ανεπαρκή» αγώνα της χώρας κατά της κλιματικής αλλαγής, επιχειρηματολογώντας ότι αυτό θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τα μέσα διαβίωσης των περίπου 450 εναγόντων.

Μεταξύ αυτών, ο Κιίτσι Ακιγιάμα, ένας 57χρονος οικοδόμος, δήλωσε στο AFP ότι η αδιάκοπη ζέστη αναγκάζει την ομάδα του να εργάζεται με βραδύτερους ρυθμούς, κάτι που προκαλεί «τεράστιες απώλειες» για την επιχείρησή του.

«Υπήρξαν περιπτώσεις όπου άνθρωποι λιποθύμησαν στην οικοδομή ή πέθαναν αφού επέστρεψαν στο σπίτι τους», σημείωσε.

Στο παρελθόν έχουν γίνει πέντε προσφυγές που συνδέονται με το κλίμα σε δικαστήρια της Ιαπωνίας, κυρίως κατά σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα, δήλωσε στο AFP η Μασάκο Ισιχάρα, λέκτορας στο πανεπιστήμιο του Κιότο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους δικηγόρους των εναγόντων, πρόκειται για το πρώτο αίτημα αποζημίωσης που βάζει στο στόχαστρο το κράτος για την αδράνειά του.

Αίτημα για αποζημίωση 5,5 ευρώ ανά ενάγοντα

Τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής «είναι εξαιρετικά ανεπαρκή και, κατά συνέπεια, παραβιάζονται τα δικαιώματα των εναγόντων σε μια ειρηνική ζωή και στο να απολαμβάνουν ένα σταθερό κλίμα», αναφέρεται στη σύνοψη της προσφυγής, αντίγραφο της οποίας εξασφάλισε το AFP πριν από την κατάθεσή της.

Η Ιαπωνία αντιμετώπισε φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι της από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, το 1898, και οι ενάγοντες επιχειρηματολογούν ότι τα κύματα αυτά ζέστης απειλούν την υγεία του πληθυσμού, προκαλούν οικονομικές απώλειες και επηρεάζουν τις σοδειές.

Το καλοκαίρι «μπορώ μετά βίας να σκάψω με φτυάρι για 10 λεπτά προτού να πρέπει να κάτσω για να ξεκουραστώ», είπε ο Ακιγιάμα, σύμφωνα με τον οποίο η ομάδα του χρειάζεται σήμερα χρόνο τριπλάσιο από τον προβλεπόμενο για να τελειώσει τη δουλειά της.

«Δεν θα ήμασταν σε αυτήν την τρομερή κατάσταση αν η κυβέρνηση είχε λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για να εφαρμόσει πολιτικές», σημείωσε.

Παρόμοιες διαδικασίες έχουν κινηθεί και αλλού στον κόσμο. Δικαστήριο της Νότιας Κορέας έκρινε πέρυσι ότι μεγάλο μέρος των κλιματικών στόχων της χώρας έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, και παρόμοια απόφαση εκδόθηκε στη Γερμανία το 2021.

Με την αγωγή που κατατέθηκε στην Ιαπωνία ζητείται αποζημίωση 1.000 γεν (περίπου 5,5 ευρώ) ανά ενάγοντα και ο Σίμα εξηγεί ότι η πρόθεση είναι να δοθεί έμφαση «στην ευθύνη της χώρας» παρά στο χρηματικό ποσό.

Οι πιθανότητες νίκης ενώπιον της ιαπωνικής δικαιοσύνης είναι ελάχιστες, αλλά «εφόσον ο στόχος αυτής της αγωγής είναι κυρίως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος (για τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή), τότε αυτή μπορεί να πετύχει», δήλωσε η Μασάκο Ισιχάρα, η οποία χαρακτήρισε το μήνυμα της προσφυγής «πολύ ηχηρό».

Στόχοι «πολύ χαμηλότεροι» από τα πρότυπα

Άλλη ενάγουσα, η οποία έδωσε μόνον το επώνυμό της, Σάιτο, είπε ότι το κίνητρό της για δράση ήταν η ανησυχία της για τον γιο της που είναι έξι ετών.

Οι πρόσφατες θερμοκρασίες ρεκόρ, είπε, του στερούν ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα να παίζει έξω, καθώς η πρόσβαση στις δημόσιες πισίνες απαγορεύεται μερικές φορές όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις για καύσωνα.

Στην αγωγή επικρίνεται ο στόχος μείωσης των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Ιαπωνία, ο οποίος κρίνεται ασύμβατος με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου.

Η Ιαπωνία έχει δεσμευτεί να μειώσει κατά 60% τις εκπομπές της ως το 2035 σε σύγκριση με το 2013, και κατά 73% ως το 2040.

Ωστόσο οι στόχοι αυτοί «είναι πολύ χαμηλότεροι» από τις παγκόσμιες μειώσεις που προτείνονται στην τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC/GIEC) και δεν είναι νομικά δεσμευτικοί, υπογραμμίζεται στη σύνοψη της αγωγής.

«Αυτή η νομοθετική παράλειψη είναι αδιαμφισβήτητα αντισυνταγματική», συμπεραίνεται στην προσφυγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ