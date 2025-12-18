Πανεπιστήμια: Αυξήθηκαν οι φοιτητές, μειώθηκαν οι καθηγητές το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024

Ειδήσεις | Ελλάδα

Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σχέση με το 2022/2023, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Αύξηση 1,3% παρουσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/20223 παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%.

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 0,8% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023.

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν μείωση κατά 5,9%.

Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%.

Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8%.

tags:
Φοιτητές
Πανεπιστήμια
ΕΛΣΤΑΤ
