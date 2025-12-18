Έρχονται φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Τι εξετάζεται για προκαταβολή φόρου και τέλος επιτηδεύματος. Το σχέδιο με τις μειώσεις φόρων με ορίζοντα έως το 2027.

Μετά το πακέτο παρεμβάσεων με τις μόνιμες μειώσεις φόρων για τα φυσικά πρόσωπα, στο επίκεντρο της κυβέρνησης μπαίνουν τώρα οι επιχειρήσεις. Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα πλέγμα φοροελαφρύνσεων με ορίζοντα έως το 2027, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την τόνωση των επενδύσεων.

Το πακέτο με τις παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις θα διαμορφωθεί ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια με τα σενάρια να περιλαμβάνουν «κούρεμα» της προκαταβολής φόρου, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η αύξηση του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, αλλά και η θέσπιση νέου πλαισίου για τη φορολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Μείωση προκαταβολής φόρου

Ένα από τα βασικά μέτρα αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου η οποία σήμερα φθάνει έως και το 80%. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης η κυβέρνηση εισπράττει «πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν» και «οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό» για να προσθέσει ότι «για το ζήτημα της προκαταβολής κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Η προκαταβολή φόρου, όπως εφαρμόζεται σήμερα, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προπληρώνουν μέρος του φόρου που θα αναλογεί στα κέρδη της επόμενης χρήσης. Ωστόσο, στην πράξη το σύστημα αυτό λειτουργεί συχνά ως πρόσθετο βάρος για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες, καθώς δεσμεύει κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις, ενίσχυση της απασχόλησης ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Τέλος επιτηδεύματος

Στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που αποτελεί ένα από τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Το τέλος επιτηδεύματος που φτάνει έως 1.000 ευρώ και προσαυξάνεται έως και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα, πλήττει κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυξάνοντας το λειτουργικό τους κόστος.

Η κατάργησή του αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, με το δημοσιονομικό κόστος να επιχειρείται να αντισταθμιστεί από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Ακατάσχετος λογαριασμός

Παράλληλα, εξετάζεται η αναπροσαρμογή του ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Το μέτρο αποσκοπεί στην εξασφάλιση ελάχιστης ρευστότητας για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών και την αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, περιορίζοντας φαινόμενα οικονομικής ασφυξίας.

Νέο πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαμόρφωση ενός δικαιότερου και αποτελεσματικότερου συστήματος φορολόγησης των επιχειρηματικών ομίλων. Το νέο πλαίσιο θα εστιάζει στις συναλλαγές μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών, με στόχο την εναρμόνιση με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και την ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην ανάθεση μελέτης σε ιδιωτική εταιρεία για τη χαρτογράφηση των αντίστοιχων συστημάτων σε άλλες χώρες και την υποβολή προτάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Αρμόδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές δεν αφορούν μόνο μεγάλους ομίλους, αλλά και μικρότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Με το νέο σύστημα, οι όμιλοι θα μπορούν να εξισορροπούν ζημίες και κέρδη, να μειώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να στηρίζουν την επενδυτική τους δραστηριότητα.