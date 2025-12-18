Αμετάβλητα τα επιτόκια από Norges Bank και Riksbank

Στο 4% το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Νορβηγίας. Σταθερό στο 1,75% το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας.

Αμετάβλητα διατήρησε η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας (Norges Bank) τα επιτόκια για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, επικαλούμενη ότι δεν υπάρχει βιασύνη για περαιτέρω μειώσεις.

Συγκεκριμένα, η Norges Bank κράτησε στο 4% τα επιτόκια όπως αναμενόταν ευρέως από τους αναλυτές τονίζοντας ότι «θα μειωθούν στην πορεία του επόμενου έτους».

«Δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε τα επιτόκια. Οι προοπτικές έχουν αλλάξει ελάχιστα από τον Σεπτέμβριο και δεν προβλέπουμε μεγάλες προσαρμογές στο μέλλον», δήλωσε η διοικήτρια της Norges Bank, Ίντα Βόλντεν Βάχε.

Ο επιμένων πληθωρισμός στη Νορβηγία έχει κάνει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τον Σεπτέμβριο, με μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας ετησίως μέχρι το 2028.

Η κορόνα Νορβηγίας σημείωσε άνοδο μετά την απόφαση, κερδίζοντας 0,2% έναντι του ευρώ και ανακάμπτοντας από το χαμηλό οκτώ μηνών που κινούταν προηγουμένως. Η κορόνα έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες έναντι του ευρώ το 2025, ωστόσο έχει ενισχυθεί 12% έναντι του γενικά ασθενέστερου δολαρίου.

Η οικονομία της Νορβηγίας επιβραδύνεται, με τις προοπτικές ανάπτυξης για το επόμενο έτος να υποβαθμίζονται στο 1,3% από την προηγούμενη πρόβλεψη του 1,5%. Ο υποκείμενος πληθωρισμός επιβραδύνεται λίγο περισσότερο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, με πρόβλεψη 2,7% για το 2026.

Αμετάβλητα τα επιτόκια και στη Σουηδία

Σταθερά σε χαμηλό τριών ετών διατήρησε τα επιτόκια η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbank) και επανέλαβε το σχέδιό της να διατηρήσει τα επίπεδα της νομισματικής πολιτικής μέχρι το 2027, καθώς η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται και οι πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν σημάδια υποχώρησης.

Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο της Riksbank παραμένει στο 1,75%, όπως είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι.

«Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη παραμείνουν ως έχουν, το επιτόκιο αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για κάποιο χρονικό διάστημα», δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια στασιμότητας, η σουηδική οικονομία φαίνεται τώρα έτοιμη να ξεπεράσει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά από την πανδημία, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Κομισιόν.

Η σουηδική κορόνα διαπραγματευόταν στα 10,8910 έναντι του ευρώ λίγο μετά την απόφαση, διατηρώντας τα κέρδη που είχε σημειώσει στις προηγούμενες συναλλαγές. Το νόμισμα έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 5% έναντι του ευρώ φέτος και έχει την καλύτερη απόδοση μεταξύ των νομισμάτων των χωρών του G-10 το 2025.