Τα δικαιώματα των Όσκαρ περνάνε στο YouTube

Από τη μεγάλη οθόνη… στη μικρότερη οδεύουν τα βραβεία Όσκαρ, καθώς η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών υπέγραψε πολυετή συμφωνία με το YouTube, παραχωρώντας του τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης της τελετής από το 2029 έως και το 2033.

Έτσι, μετά τη λήξη της συμφωνίας με την ABC το 2028, η κορυφαία βραδιά του παγκόσμιου κινηματογράφου αλλάζει «στέγη», με στόχο την ευρύτερη και πιο άμεση πρόσβαση του κοινού παγκοσμίως.

