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Μητσοτάκης: Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας

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Μητσοτάκης: Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας
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Ο πρωθυπουργός σημειώνει πως συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ.

Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά «Το είπαμε, το κάνουμε!».

Ο πρωθυπουργός σημειώνει πως συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, ενώ περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει.

Η ανάρτηση

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Συντάξεις
Περικοπές Συντάξεων
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