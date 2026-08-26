Το Ντουμπάι έχασε 31% της επιβατικής του κίνησης εξαιτίας του πολέμου

Σχεδόν κατά 1/3 συρρικνώθηκε η επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν που προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Σχεδόν κατά 1/3 συρρικνώθηκε η επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν που προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο διεθνές αεροπορικό hub στον κόσμο εκτιμά ότι η ζήτηση θα ανακάμψει κατά το δεύτερο μισό του έτους.

Το αεροδρόμιο διακίνησε 13 εκατομμύρια επιβάτες το δεύτερο τρίμηνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό του πρώτου εξαμήνου στους 31,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση. Πρόκειται για πτώση 31% σε σύγκριση με το επίπεδο-ρεκόρ που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα, παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το αεροδρόμιο είναι αισιόδοξο για το δεύτερο μισό του έτους που παραδοσιακά υποδέχεται περισσότερο κόσμο, καθώς η αποκατάσταση των αεροπορικών δικτύων συνεχίζεται, οι διεθνείς μεταφορές αυξάνονται, οι ταξιδιωτικές οδηγίες χαλαρώνουν και οι εκδηλώσεις στο Ντουμπάι πολλαπλασιάζονται.

Το αεροδρόμιο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με επανειλημμένες αναταράξεις εξαιτίας της σύγκρουσης, η οποία οδήγησε σε αναδρομολόγηση της αεροπορικής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι μετέθεσε κατά ένα έτος τον στόχο για την εξυπηρέτηση 100 εκατ. επιβατών, λόγω της απότομης πτώσης της επιβατικής κίνησης.

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της περιοχής, Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, έχουν περιορίσει τις δραστηριότητές τους και αναδιαμορφώσει τα διεθνή δίκτυά τους, προκειμένου να προσαρμοστούν στη ζήτηση εν μέσω πολέμου. Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς μεγάλο μέρος της περιοχής, μεταξύ άλλων προς το Μπαχρέιν και το Ισραήλ, ενώ αποφεύγουν τον εναέριο χώρο αρκετών χωρών του Κόλπου λόγω των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Παρά τις αναταράξεις, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι εξακολουθεί να εξυπηρετείται από περίπου 50 διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.