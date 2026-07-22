MASTER MIND: Ποτέ η συγκέντρωση, η μνήμη και η πνευματική απόδοση δεν ήταν τόσο άμεσες και εξελιγμένες. Τώρα σε εξελιγμένο spray από τα Freeze Vitamins!

Για επαγγελματίες, φοιτητές, ηλικιωμένους και ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με τη μέτρια απόδοση.
FREEZE® VITAMINS – MASTER MIND
ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
• Ενίσχυση συγκέντρωσης & μνήμης
• Υποστήριξη γνωστικής λειτουργίας
• Μείωση πνευματικής κόπωσης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η έντονη καθημερινότητα, το στρες και οι υψηλές απαιτήσεις συγκέντρωσης επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία και την πνευματική απόδοση.
Το FREEZE® VITAMINS MASTER MIND αποτελεί μια εξειδικευμένη nootropic σύνθεση που στοχεύει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας.
Η φόρμουλα συνδυάζει:
• Ginkgo Biloba Extract
• Bacopa Monnieri Extract
• GABA
• Lion’s Mane Mushroom Extract
• Vitamin D3
• Vitamin B12 (Methylcobalamin)
• Vitamin B6
• Zinc
Ένας πολυεπίπεδος συνδυασμός που συμβάλλει:
• στη γνωστική λειτουργία
• στη συγκέντρωση και τη μνήμη
• στη μείωση της πνευματικής κόπωσης
• στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος
Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.
Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη νευρομεταβολική απόκριση του οργανισμού.
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
• Cognitive function: ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία
• Nervous system: βιταμίνες Β6 & Β12 υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα
• Mental performance: bacopa & ginkgo σχετίζονται με μνήμη και συγκέντρωση
• Stress balance: GABA συμβάλλει στη χαλάρωση
• Neuro support: Lion’s Mane υποστηρίζει νευρική λειτουργία
• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Serving size: 7 sprays
Ingredients | Per dose | %NRV
Ginkgo Biloba Extract | 60 mg | **
Bacopa Monnieri Extract | 30 mg | **
GABA | 50 mg | **
Lion’s Mane Extract | 30 mg | **
Vitamin D3 | 20 μg | 400%
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 μg | 4000%
Vitamin B6 | 3 mg | 214%
Zinc | 3 mg | 30%
ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Ginkgo Biloba: υποστήριξη κυκλοφορίας & συγκέντρωσης
• Bacopa Monnieri: ενίσχυση μνήμης
• GABA: χαλάρωση & ισορροπία
• Lion’s Mane: νευροπροστατευτική δράση
• Vitamin B6 & B12: νευρικό σύστημα
• Vitamin D3: νευρολογική υποστήριξη
• Zinc: γνωστική λειτουργία
• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση
• Postbiotics: μεταβολική υποστήριξη
• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.
Ιδανικό για περιόδους αυξημένων πνευματικών απαιτήσεων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:
• είστε έγκυος ή θηλάζετε
• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).
Μακριά από παιδιά.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:
• Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική λειτουργία
• Οι βιταμίνες Β6 & Β12 συμβάλλουν στη λειτουργία του νευρικού συστήματος
• Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού
• Bacopa & Ginkgo σχετίζονται με μνήμη και συγκέντρωση
• Τα nootropics υποστηρίζουν την πνευματική απόδοση
• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα
Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- EFSA Journal. Zinc and cognitive function
- EFSA Journal. Vitamin B6 & B12 nervous system
- EFSA Journal. Vitamin D function
- Stough C. Bacopa and cognition
- Kennedy DO. Ginkgo biloba cognitive performance
- Calder PC. Lipid-based delivery systems
Μάθε περισσότερα:
Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Παράγονται από την www.amhes.com