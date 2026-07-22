MASTER MIND: Ποτέ η συγκέντρωση, η μνήμη και η πνευματική απόδοση δεν ήταν τόσο άμεσες και εξελιγμένες. Τώρα σε εξελιγμένο spray από τα Freeze Vitamins!

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Για επαγγελματίες, φοιτητές, ηλικιωμένους και ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με τη μέτρια απόδοση.

FREEZE® VITAMINS – MASTER MIND

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

• Ενίσχυση συγκέντρωσης & μνήμης

• Υποστήριξη γνωστικής λειτουργίας

• Μείωση πνευματικής κόπωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η έντονη καθημερινότητα, το στρες και οι υψηλές απαιτήσεις συγκέντρωσης επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία και την πνευματική απόδοση.

Το FREEZE® VITAMINS MASTER MIND αποτελεί μια εξειδικευμένη nootropic σύνθεση που στοχεύει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας.

Η φόρμουλα συνδυάζει:

• Ginkgo Biloba Extract

• Bacopa Monnieri Extract

• GABA

• Lion’s Mane Mushroom Extract

• Vitamin D3

• Vitamin B12 (Methylcobalamin)

• Vitamin B6

• Zinc

Ένας πολυεπίπεδος συνδυασμός που συμβάλλει:

• στη γνωστική λειτουργία

• στη συγκέντρωση και τη μνήμη

• στη μείωση της πνευματικής κόπωσης

• στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος

Η σύνθεση ενισχύεται από την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, η οποία δημιουργεί μικροσωματίδια υψηλής επιφάνειας επαφής, επιτρέποντας άμεση στοματική διάλυση και αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα των δραστικών συστατικών.

Η μορφή oral spray, σε συνδυασμό με phospholipids και postbiotics, ενισχύει τη διαλυτότητα, τη σταθερότητα και τη νευρομεταβολική απόκριση του οργανισμού.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

• Cognitive function: ψευδάργυρος συμβάλλει στη γνωστική λειτουργία

• Nervous system: βιταμίνες Β6 & Β12 υποστηρίζουν το νευρικό σύστημα

• Mental performance: bacopa & ginkgo σχετίζονται με μνήμη και συγκέντρωση

• Stress balance: GABA συμβάλλει στη χαλάρωση

• Neuro support: Lion’s Mane υποστηρίζει νευρική λειτουργία

• Enhanced absorption: η τεχνολογία CryoSpray® σε συνδυασμό με phospholipids & postbiotics αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Serving size: 7 sprays

Ingredients | Per dose | %NRV

Ginkgo Biloba Extract | 60 mg | **

Bacopa Monnieri Extract | 30 mg | **

GABA | 50 mg | **

Lion’s Mane Extract | 30 mg | **

Vitamin D3 | 20 μg | 400%

Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 100 μg | 4000%

Vitamin B6 | 3 mg | 214%

Zinc | 3 mg | 30%

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

• Ginkgo Biloba: υποστήριξη κυκλοφορίας & συγκέντρωσης

• Bacopa Monnieri: ενίσχυση μνήμης

• GABA: χαλάρωση & ισορροπία

• Lion’s Mane: νευροπροστατευτική δράση

• Vitamin B6 & B12: νευρικό σύστημα

• Vitamin D3: νευρολογική υποστήριξη

• Zinc: γνωστική λειτουργία

• Phospholipids: ενισχύουν τη διαλυτότητα και την απορρόφηση

• Postbiotics: μεταβολική υποστήριξη

• CryoSpray® technology: αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα και τη στοματική απορρόφηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λαμβάνετε έως 7 ψεκασμούς ημερησίως.

Ιδανικό για περιόδους αυξημένων πνευματικών απαιτήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν:

• είστε έγκυος ή θηλάζετε

• λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή

Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25°C).

Μακριά από παιδιά.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Δεν υποκαθιστά ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η σύνθεση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν:

• Ο ψευδάργυρος συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική λειτουργία

• Οι βιταμίνες Β6 & Β12 συμβάλλουν στη λειτουργία του νευρικού συστήματος

• Η βιταμίνη D συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού

• Bacopa & Ginkgo σχετίζονται με μνήμη και συγκέντρωση

• Τα nootropics υποστηρίζουν την πνευματική απόδοση

• Οι τεχνολογίες μικροσωματιδίων (όπως CryoSpray®) και τα λιποσωμιακά συστήματα ενισχύουν τη βιοδιαθεσιμότητα

Οι FREEZE VITAMINS, με την πατενταρισμένη τεχνολογία CryoSpray® της Amhes Pharma, αξιοποιούν ακριβώς αυτό το πλεονέκτημα. Δημιουργούν μια δομή που διαλύεται άμεσα, προστατεύει τα συστατικά και αυξάνει την πιθανότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικά από τον οργανισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

EFSA Journal. Zinc and cognitive function EFSA Journal. Vitamin B6 & B12 nervous system EFSA Journal. Vitamin D function Stough C. Bacopa and cognition Kennedy DO. Ginkgo biloba cognitive performance Calder PC. Lipid-based delivery systems

Μάθε περισσότερα:

Θα τα βρείτε στο www.freezevitamins.com και στα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Παράγονται από την www.amhes.com

