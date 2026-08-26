Ρεκόρ όλων των εποχών για τον χαλκό

Κέρδη για τέταρτη ημέρα πέτυχε ο χαλκός με εκτίναξη σε ιστορικό υψηλό, ευρισκόμενος μία ανάσα μακριά από τα 15.000 δολάρια.

Κέρδη για τέταρτη ημέρα πέτυχε ο χαλκός με εκτίναξη σε ιστορικό υψηλό, καθώς οι traders αποστέλλουν τεράστιους όγκους στις ΗΠΑ, εξαντλώντας τα αποθέματα σε μια εποχή που η προσφορά προμηθειών από τα ορυχεία τελεί υπό πίεση.

Την Τετάρτη, το benchmark συμβόλαιο τριών μηνών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου ενισχύθηκε 1,8% στα 14.830 δολάρια ανά τόνο, ξεπερνώντας το ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό των 14.527,50 δολαρίων που σημειώθηκε τον Ιανουάριο, μετρώντας κέρδη 16% φέτος.

Τα υπόλοιπα βασικά βιομηχανικά μέταλλα στο LME κινήθηκαν χωρίς σημαντικές μεταβολές. Για σχεδόν δύο μήνες, η παγκόσμια αγορά μετάλλων προετοιμαζόταν για τα σχέδια του Λευκού Οίκου για δασμούς στον επεξεργασμένο χαλκό, με το μέταλλο να κατακλύζει τα λιμάνια και τα αποθέματα των ΗΠΑ πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Το ευρύτερο υπόβαθρο για την άνοδο του χαλκού είναι η αυξανόμενη μακροπρόθεσμη ζήτηση από την τεχνητή νοημοσύνη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Και με την ανάγκη για περισσότερη προσφορά, τυχόν διαταραχές στις λειτουργίες των ορυχείων δεν βοηθούν. Η παγκόσμια αγορά έχασε περίπου 338.000 τόνους το πρώτο εξάμηνο λόγω των καθυστερήσεων στην εξόρυξη στην Ινδονησία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Χιλή, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Οι τιμές του χαλκού παραμένουν υποστηριζόμενες από τα δικά τους θεμελιώδη μεγέθη», τόνισε η Jinrui Futures, δίνοντας τα 15.770 δολάρια ανά τόνο ως το επόμενο επίπεδο - ορόσημο στο Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης.