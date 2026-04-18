ΕΔΕ για την αντιμετώπιση της Μυρτώς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς με εντολή Γεωργιάδη

Το νοσοκομείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό «λειτούργησε άψογα», ενώ η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν καταλήξει, από τους γιατρούς που βρίσκονταν εκεί.

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως ανέφερε, αρχίζει άμεσα, με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί για τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το νοσοκομείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό «λειτούργησε άψογα», ενώ η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν καταλήξει, από τους γιατρούς που βρίσκονταν εκεί.

Παράλληλα, ο Άδ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχει λάβει, οι καταγγελίες ενδέχεται να σχετίζονται με προσωπική αντιδικία μεταξύ ιατρών. Σε μια τέτοια περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι η ιατρός που φέρεται να προχώρησε σε ψευδή καταγγελία «δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ», ενώ θα κινηθούν και νομικές διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση. Κλείνοντας, ο υπ. Υγείας κατέστησε σαφές ότι «κανένας δεν θα παίζει με το ΕΣΥ και για κανέναν λόγο», δίνοντας έμφαση στη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του EΣΥ.

«Παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια», υποστηρίζουν οι υπάλληλοι του νοσοκομείου Κεφαλονιάς για τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτώς

Την έντονη αντίδραση των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς προκάλεσαν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τη λειτουργία των ΤΕΠ μετά από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς. Οι καταγγελίες τις οποίες ζητά να ερευνηθούν το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς φέρονται να έγιναν από μία γυναίκα που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί κλήθηκαν να μεταβούν στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε κανείς για να βοηθήσει τη 18χρονη.

Κάτι που έχει διαψευστεί επισήμως από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Με επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο ζητά τη διερεύνηση της ταυτότητας γυναίκας που εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στην υπόθεση της 19χρονης. Το κείμενο απευθύνεται προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, τη 6η ΥΠΕ και τον Υπουργό Υγείας.

Διαψεύδει τις καταγγελίες και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς που αποτελούσε μέρος ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα ΤΕΠ το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν υποδειγματικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του.