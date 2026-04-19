Τουρισμός: Ακρίβεια και γεωπολιτική ανασφάλεια προβληματίζουν αλλά δεν ανακόπτουν τα ταξίδια

Πάνω από το 80% των ευρωπαίων - που αποτελεί την βασικότερη δεξαμενή τουριστών της χώρας μας - σχεδιάζει να ταξιδέψει το επόμενο εξάμηνο - Οι προβληματισμοί και οι τάσεις της φετινής χρονιάς.

Σταθερή παραμένει η διάθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια στην Μεσόγειο, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την ακρίβεια να μην δείχνουν να ανακόπτουν τον προγραμματισμό των δυνητικών ταξιδιωτών. Ακόμα μάλιστα κι αν ισχύσει το δυσμενές σενάριο της έλλειψης καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δηλώνουν πρόθυμοι να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους να αποδράσουν.

Τα παραπάνω μαρτυρούν τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε πρόσφατα η Mindhaus για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, αλλά και τις τάσεις της φετινής τουριστικής σεζόν.

Βάσει αυτών προκύπτει ότι οκτώ στους 10 Ευρωπαίους - που αποτελούν την βασικότερη δεξαμενή τουριστών και για την χώρα μας - σχεδιάζουν να ταξιδέψουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό είναι ψηλότερο σε σχέση το 72% που δήλωνε πρόθεση να ταξιδέψει πέρυσι αλλά και το υψηλότερο των τελευταίων σχετικών ερευνών.

Προβληματίζει το κόστος

Παρότι βέβαια η γεωπολιτική συνθήκη και το κόστος που αυξάνει εξαιτίας της δεν ματαιώνει τα σχέδια τους, φαίνεται να τα περιορίζει. Σύμφωνα με την έρευνα, το κόστος του ταξιδιού και γενικότερα η ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις οδηγεί σε λιγότερα ταξίδια σε σχέση με το παρελθόν ενώ μειώνει και τη μέση δαπάνη.

Για παράδειγμα το ποσοστό όσων προγραμματίζουν 3 και πλέον ταξίδια το επόμενο εξάμηνο έχει πέσει κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες - από το 27% το 2025 στο 18% το 2026. Στον αντίποδα έχουν αυξηθεί κατά 7% και κατά 5% αντίστοιχα όσοι προγραμματίζουν ένα ή και δύο ταξίδια προσεχώς, με το ποσοστό τους να φτάνει και στις 2 περιπτώσεις στο 39%.

Από άποψη δαπανών, οι ταξιδιώτες φαίνεται να προσαρμόζονται στα υψηλά κόστη, επιλέγοντας ταξίδια μικρότερης διάρκειας ώστε να περιορίσουν το κόστος. Τα ταξίδια των 4-6 διανυκτερεύσεων είναι εκείνα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έναντι των ταξιδιών με 7-12 διανυκτερεύσεις που προτιμούνταν έναν χρόνο πριν.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο ποσοστό σκοπεύει να ξοδέψει από 501 ευρώ έως 1.000 ευρώ, ποσό αισθητά μικρότερο από τα 1.501 ευρώ έως 2.500 ευρώ που σκόπευαν τα ξοδέψουν πέρυσι.

Όσο για τον καταμερισμό των δαπανών τα περισσότερα φαίνεται να ξοδεύουν οι Ευρωπαίοι για την διαμονή τους, με την εστίαση και την διασκέδαση να έπονται, δεδομένης και της αύξησης των τιμών λόγω πληθωρισμού. Ενώ όμως η άνοδος της τιμής της βενζίνης αλλά και των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω αύξησης του αεροπορικού καυσίμου, προβληματίζει, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο παραμένει δημοφιλής επιλογή μετακίνησης, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28% και 55% αντίστοιχα, με το πρώτο μάλιστα να εμφανίζει άνοδο κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.

Οι βασικοί προβληματισμοί και οι τάσεις

Σύμφωνα με την έρευνα το κόστος παραμένει ο νούμερο ένα προβληματισμός των δυνητικών ταξιδιωτών απασχολώντας το 20% των ερωτηθέντων. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 18% ακολουθεί ο πιθανός αντίκτυπος της γεωπολιτικής κρίσης στην ασφάλεια των ταξιδιών. Το ποσοστό εδώ έχει αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2025. Ακολουθούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες και η κλιματική αλλαγή που βρίσκονται και αυτές ψηλά στις ανησυχίες των ταξιδιωτών.

Όσο για τις τάσεις της εφετινής χρονιάς, η απομάκρυνση από τους πιο θερμούς μήνες του καλοκαιριού δείχνει να συνεχίζεται με τους συμμετέχοντες της έρευνας σε ποσοστό 18% έως 20% να δηλώνουν πρόθυμοι να ταξιδέψουν τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο ενώ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο τα ποσοστά πέφτουν στο 13% και 11%. Δεδομένων των συνθηκών βέβαια, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής δεν αποκλείονται

Για φέτος ξεχωρίζει και η τάση για ταξίδια εντός Ευρώπης ενώ συνεχίζεται και η στροφή σε εναλλακτικούς προορισμούς προς αποφυγήν της πολυκοσμίας. Συγκεκριμένα το 65% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ένα 24% σχεδιάζει αποδράσεις στο εσωτερικό της χώρας του ενώ μόλις 9% σχεδιάζει ταξίδια εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με τους αναλυτές ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών παραμένει η Μεσόγειος και η Νότια Ευρώπη, με προορισμούς όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία να έχουν αυξήσει περαιτέρω το μερίδιό τους. Πιο αναλυτικά, το 59% των ερωτηθέντων σκοπεύει να ταξιδέψει μέχρι τον Σεπτέμβριο σε κάποιον προορισμό της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου, ποσοστό αυξημένο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2025.

Επιπλέον, πάνω από τους μισούς ευρωπαίους - το 51% - σχεδιάζουν ταξίδια σε λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, ενώ το ποσοστό όσων σχεδιάζουν να επισκεφτούν περισσότερους από έναν προορισμό κατά το ταξίδι τους παρουσιάζεται αυξημένο κατά 4%.

Στην περίπτωση της χώρας μας κυρίαρχο τουριστικό προϊόν παραμένει το «Ήλιος και Θάλασσα», έχοντας ανέβει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 28% και ακολουθούν τα ταξίδια για πολιτισμό και κληρονομιά (16%), η φύση (14%) κ.ο.κ..

Τα παραπάνω δεδομένα αυξάνουν την αισιοδοξία για την πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς, δεδομένου και ότι το πρώτο δίμηνο, πριν ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή η πορεία ήταν ανοδική. Η διάρκεια της σύγκρουσης βέβαια και των επιδράσεων της εξακολουθεί να αποτελεί αστάθμητο παράδειγμα. Όπως επεσήμανε πρόσφατα και ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, Γιάννης Ρέτσος, «δεδομένου ότι βιώνουμε μια παρατεταμένη παγκόσμια αβεβαιότητα και δεν έχουμε σταθερές όπως παλαιότερα το παιχνίδι θα κριθεί στο αν θα αλλάξουν τα οικονομικά των Ευρωπαϊκών αλλά και στο πώς θα κινηθούν οι Αμερικανοί». Οι Αμερικάνοι άλλωστε ήταν αυτοί που συνέβαλαν αισθητά στα αλλεπάλληλα ρεκόρ του κλάδου τα τελευταία έτη.