Άνδρος και Σκόπελος στους 13 καλοκαιρινούς προορισμούς του «Just one for the road»

Το βρετανικό ταξιδιωτικό blog «Just one for the road» κατατάσσει την Άνδρο και τη Σκόπελο στους τοπ καλοκαιρινούς προορισμούς για το 2026.

Πρόγευση καλοκαιριού φέρνουν -μέσα στην ανοιξιάτικη μουντάδα- οι πρώτες δημοσιεύσεις από διάσημα ταξιδιωτικά blog και ιστοσελίδες του εξωτερικού που ανακοινώνουν τις λίστες των πιο περιζήτητων φετινών καλοκαιρινών προορισμών και ανάμεσα τους πάντα βρίσκεται λίγη Ελλάδα!

Ένα από τα διασημότερα ταξιδιωτικά blog της Μ. Βρετανίας που ονομάζεται «Just one for the road» και το υπογράφει ο Rupert Diggins αφιερώνει το πιο πρόσφατο άρθρο του σε 13 προορισμούς της Ευρώπης, της Ασίας και της Αυστραλίας που πρέπει να επισκεφθούμε φέτος το καλοκαίρι και ανάμεσα τους φιγουράρουν δύο αιγαιοπελαγίτικα νησιά, η Σκόπελος και η Άνδρος.

Το blog του Rupert Diggins έχει διακριθεί με βραβεία, καθώς παρουσιάζει προορισμούς, με ταξιδιωτικές οδηγίες αλλά και ιστορίες ανθρώπων και τόπων που ο συγγραφέας του ανακαλύπτει βιωματικά, γυρίζοντας τον κόσμο. Οι φετινές 13 προτάσεις του για καλοκαιρινές εξορμήσεις από 3 ηπείρους, αναδημοσιεύτηκαν από το Euronews, αποκαλύπτοντας τις ομορφιές της Σκοπέλου και της Άνδρου. Στην Άνδρο ο Rupert Diggins προκαλεί τους αναγνώστες του να μετρήσουν τις παραλίες της, τα οικογενειακά ταβερνάκια της και τα μουσεία της, ενώ κάνει ειδική αναφορά στα γραφικά μονοπάτια της που προσφέρονται για ατελείωτες ώρες πεζοπορίας. Ο συγγραφέας του blog συνηθίζει να θέτει τέτοιου είδους διαδραστικά challenges στο κοινό του, για να δουν τους προορισμούς που προτείνει μέσα από τη δική του ματιά.

Στα χνάρια της ταινίας Mamma Mia!

Στο ταξίδι του στην Σκόπελο, ο Rupert Diggins ξεναγεί τους αναγνώστες και στις τοποθεσίες που γυρίστηκε η ταινία Mamma Mia! του 2008, αποκαλύπτοντας τις παραλίες, τα χωριά και το θρυλικό ξωκλήσι, με τα πέτρινα σκαλοπάτια όπου έγινε ο γάμος της Ντόνα Σέρινταν (Μέριλ Στριπ) με τον Σαμ Καρμάικλ (Πιρς Μπρόσναν). Άλλωστε αποτελεί κοινό μυστικό πως η 3η ταινία του σίκουελ (Mamma Mia 3) βρίσκεται ήδη υπό συζήτηση στο Χόλυγουντ με την πρωταγωνίστρια Αμάντα Σέϊφριντ (Σόφι Σέρινταν), να επιβεβαιώνει το γεγονός. Το σενάριο έχει ολοκληρωθεί και η κινηματογραφική ταινία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, ενώ σύμφωνα με την παραγωγό, Τζούντι Κρέιμερ, υπάρχουν σκέψεις να επαναφέρουν στο story και στο cast την ηθοποιό Μέριλ Στριπ, που σύμφωνα με το σενάριο της δεύτερης ταινίας «Mamma Mia! Here we go again» έχει πλέον πεθάνει. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον για την γραφική Σκόπελο που συνδυάζει ένα καταπράσινο τοπίο με κρυστάλλινα νερά και αποτέλεσε το σκηνικό για την διάσημη αυτή ιστορία αγάπης έχει αναθερμανθεί διεθνώς.

Κερδίζει έδαφος η Ελλάδα, ως προορισμός για οικογενειακές διακοπές

Τα νησιά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται ολοένα και συχνότερα ως ιδανικοί προορισμοί για οικογενειακές διακοπές. Το ίδιο συνέβη προ ολίγων μηνών με τη Νάξο, που με τις ατελείωτες αμμώδεις παραλίες της με τα τιρκουάζ νερά, τους γραφικούς ορεινούς οικισμούς όπως είναι η Απείρανθος, το Φιλώτι, το βενετσιάνικο Χαλκί και τα τοπικά της προϊόντα, όπως η γραβιέρα και η πατάτα Νάξου παρουσιάστηκαν από διάσημη blogger (μητέρα 3 μικρών παιδιών) ως ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός για το 2026, για διακοπές με λιλιπούτειους.