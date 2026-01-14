Νέα δεδομένα στην συνδρομητική φέρνει το HBO Max. Τι θα γίνει με την συνεργασία με την Vodafone TV. Πόσο έχει φτάσει η αγορά της συνδρομητικής στην Ελλάδα.

Αναθέρμανση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης φέρνει η δραστηριοποίηση του HBO Max, ως ανεξάρτητης πλατφόρμας, στη χώρα μας. Η είδηση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο που οι «μάχες» των προηγούμενων ετών έχουν καταλαγιάσει, λόγω της συμφωνίας για τον διαμοιρασμό του αθλητικού περιεχομένου μεταξύ των δύο μεγάλων, εγχώριων παικτών, ενώ η αγορά δείχνει να κινείται με ανοδικά σταθερούς αλλά συνάμα συγκρατημένους ρυθμούς.

HBO Max στην Ελλάδα: Ο νέος παίκτης

Να θυμίσουμε ότι όπως ανακοίνωσε χθες η Warner Bros. Discovery η πλατφόρμα HBO Max λανσάρει αυτόνομα την υπηρεσία streaming από 13 Ιανουαρίου στην χώρα μας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς σειρές, blockbuster ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ και αγαπημένα brand ψυχαγωγίας, μέσω του HBOMax.com

Η έλευση του HBO Max έκανε αίσθηση καθώς όποια σχέδια είχαν ανακοινωθεί στο παρελθόν, είχαν ναυαγήσει. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για την έλευση της δημοφιλούς πλατφόρμας στην Ελλάδα είχαν κυκλοφορήσει το 2020 και ανέφεραν ότι η υπηρεσία θα ξεκινούσε το 2021. Το 2021 ωστόσο ανακοινώθηκε αναβολή για ένα έτος, η οποία στη συνέχεια έγινε αναβολή μέχρι νεωτέρας, καθώς η εταιρεία είχε αποφασίσει να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενοποίηση των υπηρεσιών του HBO Max με το Discovery και όχι στην διεύρυνση της συνδρομητικής της βάσης, μέσα από επέκταση σε νέες αγορές.

Η συνθήκη βέβαια άλλαξε με το HBO Max να επενδύει μέχρι και στην χώρα μας ως μέρος της ευρύτερης παγκόσμιας επέκτασης του στο streaming. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι της διεθνούς πλατφόρμας στο insider.gr: «η υπηρεσία να έχει πλέον λανσαριστεί απευθείας προς τον καταναλωτή σε περισσότερες από 100 χώρες, με στόχο την ενοποίηση της εμπειρίας του brand και την αύξηση της συνδρομητικής του βάσης πέρα από τις πλατφόρμες τρίτων. Η διάθεση απευθείας υπηρεσίας στην Ελλάδα φέρνει την αγορά σε ευθυγράμμιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι το ελληνικό κοινό έχει πρόσβαση σε έναν κατάλογο περιεχομένου παγκόσμιας κλάσης, σε προηγμένες λειτουργίες της εφαρμογής και σε ευέλικτες επιλογές συνδρομής, αντίστοιχες με αυτές που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε μεγαλύτερες αγορές».

Με το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα η εταιρεία προσφέρει δύο βασικά μηνιαία πλάνα, σε ανταγωνιστική τιμή. Το Standard πακέτο έρχεται με κόστος 10,99 ευρώ και προσφέρει θέαση σε έως και 2 συσκευές ταυτόχρονα σε Full HD, και 30 downloads, στα οποία ωστόσο ισχύουν περιορισμοί. Η Premium δε συνδρομή έρχεται με κόστος 15,99 ευρώ δίνοντας την δυνατότητα για streaming σε 4 συσκευές με ανάλυση 4K Ultra HD και Dolby Atmos (όπου είναι διαθέσιμο) ενώ οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα για έως και 100 downloads και πάλι σε συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές προσεγγίζουν αυτές άλλων δημοφιλών πλατφορμών περιεχομένου, όπως το Netflix και το Disney+. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση τιμή και χαρακτηριστικά είναι ίδια. Στην περίπτωση του Netflix ωστόσο η Premium συνδρομή έρχεται στην ίδια τιμή περιλαμβάνοντας κι εκεί 4 συσκευές, ενώ η πρόταση του HBO Max κινείται τιμολογιακά ενδιάμεσα από τα δύο άλλα πακέτα που προσφέρει το Netflix (Basic με 8,99 € / μήνα και standard με 12,49 € / μήνα) έχοντας όμως τα χαρακτηριστικά του ακριβότερου πακέτου εκ των δύο του Netflix, (standard), δηλαδή παράλληλη θέαση σε έως και 2 συσκευές.

Το αθλητικό περιεχόμενο του HBO Max

Ειδοποιός διαφορά ωστόσο του HBO Max σε σχέση με τις άλλες διεθνείς πλατφόρμες είναι ότι προσφέρει και αθλητικό περιεχόμενο ως add on υπηρεσία, με κόστος 3 ευρώ επιπλέον. Μέσω αυτής της υπηρεσίας οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις τα δικαιώματα των οποίων ανήκουν στο Eurosport. Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του ΗΒΟ Max, πρόκειται για αγώνες τένις, ποδηλασίας, καθώς και χειμερινά αθλήματα, μηχανοκίνητα σπορ, σνούκερ, γκολφ και άλλα, μεταξύ των οποίων και τα Australian Open & Roland-Garros στο τένις, Tour de France, Giro d’Italia, La Vuelta.

Τον Φεβρουάριο μάλιστα, το HBO Max θα μεταδώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (6–22 Φεβρουαρίου). Οι αγώνες αυτοί θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους συνδρομητές του HBO Max, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν έχουν το sports add-on, όπως εξηγούν στο insider.

Βασικό πλεονέκτημα της αθλητικής υπηρεσίας, όπως εξηγεί το HBO Max, είναι η πλήρης πρόσβαση σε κάθε λεπτό όλων των αδειοδοτημένων αθλητικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της πολυ-γήπεδης κάλυψης (multi-court) όπου αυτή είναι διαθέσιμη — κάτι που ξεπερνά σημαντικά τους περιορισμούς του γραμμικού τηλεοπτικού προγράμματος. Ωστόσο ορισμένες μεταδόσεις ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν τοπικό σχολιασμό.

Τα αθλητικά στόχαστρο των διεθνών πλατφορμών

Το αθλητικό περιεχόμενο είναι άλλωστε κάτι στο οποίο στρέφονται σταδιακά και οι άλλες διεθνείς πλατφόρμες, χωρίς όμως να έχουν κάνει ακόμα την είσοδο τους σε πολλαπλές ηχηρές αθλητικές διοργανώσεις.

Για παράδειγμα το Netflix δεν έχει μέχρι σήμερα ουσιαστική παρουσία στον χώρο των αθλητικών δικαιωμάτων, αλλά έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστικές κινήσεις που έχουν στεφθεί με επιτυχία, όπως η μετάδοση του αγώνα NFL των Χριστουγέννων και του ματς πυγμαχίας Μάικ Τάισον – Τζέικ Πολ. Παράλληλα, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή και με την UEFA για την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης ενός αγώνα Champions League ανά αγωνιστική. Παράλληλα έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα των ΗΠΑ για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών της FIFA του 2027 και του 2031.

Στην αγορά έχει εισέλθει και η Amazon, μεταδίδοντας έναν αγώνα Champions League ανά εβδομάδα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιταλία, ενώ η Apple κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα της Major League Soccer (MLS). Αντίστοιχα η Disney εξετάζει επίσης την επέκτασή στις ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις χωρίς όμως να διαθέτει live sports κανάλι ή ενότητα με αθλητικές μεταδόσεις, όπως το ESPN, στην περίπτωση της χώρας μας.

Αν η στροφή αυτή πραγματοποιηθεί και οι διεθνείς πλατφόρμες κατακτήσουν και το φιλοθεάμων κοινό των αθλητικών, τότε η αγορά της συνδρομητικής θα μπορούσε να αλλάξει άρδην. Ακόμα και οι αρχικές αυτές κινήσεις που γίνονται βέβαια ενισχύουν τον ανταγωνισμός με τις εγχώριες πλατφόρμες, οι οποίες ποντάρουν εδώ και χρόνια στο αθλητικό περιεχόμενο, έχοντας όμως κάμψει την έντονα ανταγωνιστική τους διάθεση τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, μέσω της συμφωνία που έχουν υπογράψει. Αλλαγή ισορροπιών βέβαια θα μπορούσε να φέρει και η αποδοχή της προσφοράς του Netflix από την Warner Bros. Μάλιστα πρόσφατα διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το Netflix προετοιμάζεται να μετατρέψει την εξαγορά της Warner Bros Discovery σε πλήρως χρηματική προσφορά ύψους 83 δισ. δολαρίων, με στόχο να επιταχύνει τη διαδικασία και να αποκρούσει την ανταγωνιστική επίθεση της Paramount. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, οι εξελίξεις όσον αφορά στην ενοποίηση των δύο πλατφορμών, με ενδεχόμενες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική αλλά και στο διαθέσιμο περιεχόμενο αναμένονται ενδιαφέρουσες.

Τι γίνεται με την συνεργασία HBO Max και Vodafone

Ένα εύλογο ερώτημα που γεννάται από την έλευση του νέου παίκτη είναι και η υφιστάμενη συνεργασία που διατηρεί στην ελληνική αγορά με την Vodafone, για προβολή του περιεχομένου μέσω του Vodafone TV. Σύμφωνα και με τις δύο πλευρές η έλευση του HBO Max ως ανεξάρτητης πλατφόρμας δεν αλλάζει κάτι από την υφιστάμενη κατάσταση, άλλωστε το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο πλευρών ισχύει για κάποια χρόνια ακόμα. Αντίστοιχα και η τιμή δεν είναι ευθέως ανταγωνιστική στην πλατφόρμα, καθώς το Vodafone TV - το οποίο περιλαμβάνει αποκλειστικά ψυχαγωγικό περιεχόμενο χωρίς καθόλου αθλητικό - ξεκινά από 6,5 ευρώ με το HBO Max.

Παράγοντες της αγοράς μάλιστα επισημαίνουν ότι η Vodafone θα μπορούσε να επωφεληθεί από την έλευση της πλατφόρμας καθώς το περιεχόμενο του HBO Max θα γίνει ευρύτερα γνωστό, με αποτέλεσμα να στρέψει συνδρομητές προς την πλατφόρμα της Vodafone TV.

H πίτα της συνδρομητικής στην Ελλάδα

Όσο για τις προοπτικές ανάπτυξης του HBO Max, παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένες με την προοπτική μεγέθυνσης της αγοράς, η οποία διαφαίνεται λαμπρή, χωρίς όμως άμεσα θεαματικά άλματα.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η εγχώρια πελατειακή βάση αριθμεί περί τα 2 εκατ. συνδρομητές με το μέσο ελληνικό νοικοκυριό που «ψηφίζει» συνδρομητική τηλεόραση να διατηρεί 1,8-2 συνδρομές. Εξ αυτών οι εγχώριες πλατφόρμες έφταναν το α’ εξάμηνο του 2025 τα 1.398.417 συνδρομητές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕΤΤ, στα οποία δεν υπολογίζονται οι διεθνείς παίκτες.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς τώρα, παρότι επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Netflix έχει περίπου 500 χιλ. συνδρομητές, το Disney+ περί τις 150 χιλ., η Cosmote TV είχε φτάσει τους 758 χιλ. στο τέλος Σεπτεμβρίου - σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινωθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας - η Nova κινείται πέριξ των 400 χιλ. και η Vodafone TV έχει ξεπεράσει τις 200 χιλ.