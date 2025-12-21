Τι είναι αυτοί οι αριθμοί που μας καλούν από Βρετανία, Τυνησία και αλλού

Γιατί λαμβάνετε διεθνείς κλήσεις με τη μορφή απάτης; Σίγουρα δεν είστε μόνοι. Κινδυνεύει το τηλέφωνό σας; Πώς να προστατευτείτε.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο και περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν ξαφνικές κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα από νούμερα με ακατανόητα ψηφία από διάφορες, άκυρες χώρες του εξωτερικού, σε ανύποπτες ώρες, με τις οποίες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Βεβαίως, οι πιο... ψιλιασμένοι αντιλαμβάνονται σχεδόν αμέσως πως πρόκειται για scam καθώς η οσμή της απάτης είναι έντονη.

Η λήψη απροσδόκητων διεθνών κλήσεων μπορεί να αποτελέσει πηγή άγχους για πολλά άτομα, ενώ είτε πρόκειται για ένα μεμονωμένο «χτύπημα» από άγνωστο αριθμό είτε για πολλαπλές αναπάντητες κλήσεις, η αβεβαιότητα μπορεί να σας κάνει να αναρωτιέστε για τις επιπτώσεις στο απόρρητο και την ασφάλειά σας. Αν έχετε λάβει παρόμοιες κλήσεις, σίγουρα δεν είστε μόνοι.

Σε άνοδο οι απάτες σε διεθνείς κλήσεις: Τι είναι οι μέθοδοι «Wangiri» και «Caller ID Spoofing»

Οι απάτες με διεθνείς κλήσεις έχουν γίνει ολοένα και πιο συχνές. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη απάτη είναι γνωστή ως «Wangiri», η οποία προέρχεται από την Ιαπωνία και σημαίνει «ένα χτύπημα και τερματισμός κλήσης». Οι απατεώνες συνήθως αφήνουν το τηλέφωνό σας να χτυπήσει μία ή δύο φορές πριν το κλείσουν, ελπίζοντας να κεντρίσουν την περιέργειά σας ώστε να επιστρέψετε την κλήση στο ύποπτο νούμερο.

Παράλληλα, διαστάσεις απέκτησε και το «Caller ID Spoofing» που χρησιμοποιούν επιτήδειοι, ώστε, με απώτερο σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες ή να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα. Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούν την εν λόγω μέθοδο, με την οποία, μέσω της χρήσης κυρίως υπηρεσιών Voice over IP (VoIP), παραποιούν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην αναγνώριση κλήσης του παραλήπτη.

Σκοπός τους είναι να πείσουν ότι οι κλήσεις προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς ή εταιρείες, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα την πραγματική τους ταυτότητα. Στο στόχαστρό τους βάζουν την υποκλοπή κωδικών e-Banking των θυμάτων, τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών αλλά και τους Κωδικούς μιας Χρήσης (OTP). Ανάλογες κλήσεις γίνονται και μέσω της εφαρμογής Viber, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα.

Γιατί λαμβάνετε διεθνείς κλήσεις με τη μορφή απάτης;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να λαμβάνετε κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς:

Απάτη τύπου Wangiri: Οι δράστες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα συστήματα για να καλούν χιλιάδες αριθμούς και τερματίζουν την κλήση αφού το κινητό χτυπήσει μία φορά. Αν καλέσετε πίσω, ενδέχεται να συνδεθείτε με έναν αριθμό υψηλής χρέωσης, με σημαντικές επιβαρύνσεις και κόστη για τον λογαριασμό σας.

Τηλεμάρκετινγκ και αυτοματοποιημένες κλήσεις: Ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να παρακάμψουν τη γραφειοκρατία και να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό.

Παραποίηση αριθμού: Οι απατεώνες μπορούν να κάνουν τις κλήσεις τους να φαίνονται ότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες, με σκοπό να σας ξεγελάσουν προκειμένου να απαντήσετε.

Κινδυνεύει το τηλέφωνό σας;

Ενώ η λήψη απροσδόκητων διεθνών κλήσεων δεν θέτει απαραίτητα το τηλέφωνό σας σε άμεσο κίνδυνο, υπάρχουν αρκετά πιθανά ανησυχητικά σημάδια που πρέπει να γνωρίζετε. Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στις πιθανές οικονομικές απώλειες εάν αλληλεπιδράσετε μαζί τους, καθώς εάν επιστρέψετε την κλήση, ενδέχεται να συνδεθείτε με έναν αριθμό υπηρεσίας υψηλής χρέωσης (PRS) και τον απατεώνα να στοχεύει να σας κρατήσει στη γραμμή για να αυξήσει το ποσό που τελικά θα οφείλετε.

Αν και λιγότερο συνηθισμένο με τις απάτες Wangiri, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κλοπής προσωπικών πληροφοριών εάν έρθετε σε επαφή με άγνωστους καλούντες. Η κοινοποίηση ευαίσθητων δεδομένων, όπως ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, οι λογαριασμοί τραπεζικών λογαριασμών και ακόμη χειρότεροι τα PIN και οι κωδικοί πρόσβασης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσάρεστες περιπέτειες.

Η απάντηση ή η επιστροφή αυτών των κλήσεων μπορεί να δείξει στους απατεώνες ότι ο αριθμός σας είναι ενεργός, οδηγώντας ενδεχομένως σε περισσότερες απάτες στο μέλλον. Αν και συνήθως δεν σχετίζονται με τις απάτες Wangiri, ορισμένες εξελιγμένες τηλεφωνικές απάτες μπορούν ενδεχομένως να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό στη συσκευή σας, εάν κάνετε κλικ σε συγκεκριμένους συνδέσμους ή εάν ακολουθήσετε αντίστοιχες οδηγίες.

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κακόβουλα links που εγκαθιστούν στο κινητό σας, με δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία, είναι να έχετε εγκατεστημένο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλες τις συσκευές σας που θα ειδοποιεί για απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) στο email σας και απάτες ransomware, διατηρώντας τα προσωπικά σας στοιχεία και τα ψηφιακά σας assets ασφαλή.

Πώς να προστατευτείτε

Ενώ αυτές οι διεθνείς κλήσεις μπορεί να είναι ανησυχητικές, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα προσωπικά σας στοιχεία. Ακολουθούν πέντε αποτελεσματικές συμβουλές όπως αναφέρει μέσα από δημοσίευμά της η ιστοσελίδα cyberguy.com για να προστατευτείτε από πιθανές απάτες και ανεπιθύμητες κλήσεις: