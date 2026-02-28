Ακυρώσεις πτήσεων από το Ελευθέριος Βενιζέλος» για Μέση Ανατολή

H AEGEAN αναστέλλει πτήσεις της προς Τελ Αβιβ , Βηρυττό και Ερμπίλ μέχρι τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν υπάρξει σήμερα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη μία το μεσημέρι έχουν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις, καθώς έχει κλείσει ο εναέριος χώρος σε χώρες όπως Ισραήλ, Ιράν, Ιράκ, τμήμα της Συρίας, Μπαχρέιν και Ντόχα.

Η AEGEAN ακυρώνει πτήσεις

Ήδη η Aegean έχει προχωρήσει σε ακυρώσεις μέχρι και τη Δευτέρα, από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ ενώ παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση για προσαρμογές του προγράμματος για τα συγκεκριμένα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της, η Aegean, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως «λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή, προχωρούμε σε ακύρωση των πτήσεων μας από και προς τα Διεθνή Αεροδρόμια Μπεν Γκιουριόν στο Τελ Αβίβ, Ράφικ Χαρίρι στην Βηρυτό και το Διεθνές Αεροδρόμιο Ερμπίλ για το διάστημα 28/02/2026 έως και τις 02/03/2026».

Οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις παραπάνω ακυρώσεις μπορούν:

-να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση εδώ

-να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000

Επιπλέον όσοι επιβάτες έχουν εισιτήριο από/προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ερμπίλ για πτήσεις έως και 10/03/2026, εάν το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα

-να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου με νέα ημερομηνία ταξιδιού έως και 31/03/2026 καλώντας στο (+30) 210 6261000

-να ακυρώσουν το εισιτήριο τους χωρίς κόστος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου (+30) 210 6261000

Από πλευράς μας αξιολογούμε διαρκώς τις εξελίξεις σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αεροπορικών αρχών και προχωρούμε συνεχώς σε προσαρμογές του προγράμματος μας για τα συγκεκριμένα δρομολόγια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ