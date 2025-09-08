Καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης - Το όφελος στους λογαριασμούς

Τι ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των παρόχων προχωρά η κυβέρνηση, με την κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης που ανακοίνωσε προ ολίγου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ΥΠΕΘΟ, η κατάργηση του τέλους αποτελεί τον τερματισμό μιας αδικίας για τους εγχώριους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης σε σχέση με τις μεγάλες πλατφόρμες του εξωτερικού, η οποία δημιουργούσε μέχρι σήμερα συνθήκες άνισου ανταγωνισμού.

Να θυμίσουμε ότι το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης ήταν 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού. Επιβλήθηκε το 2016 και βάρυνε το σύνολο των συνδρομητών των ελληνικών πλατφορμών, οι οποίοι ξεπερνούν σήμερα το ένα εκατομμύριο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κατάργηση του τέλους στη συνδρομητική έχει ένα ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026, οπότε και οι συνδρομητές θα λάβουν τους πρώτους λογαριασμούς χωρίς την επιβάρυνση του 10%.