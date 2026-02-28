Blackout στις αερομεταφορές στη Μέση Ανατολή

Η πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν έχει οδηγήσει σε ακυρώσεις στις πτήσεις στον Κόλπο, του οποίου τα αεροδρόμια αποτελούν κόμβους σύνδεσης για πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους σε όλη τη Μέση Ανατολή το Σάββατο, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιδρομές κατά του Ιράν, βυθίζοντας την περιοχή σε μια ανανεωμένη στρατιωτική αντιπαράθεση.

Χάρτες πτήσεων έδειχναν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ το Ισραήλ και το Μπαχρέιν σχεδόν άδειο, καθώς το Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε το Ιράν και ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε σειρά επιδρομών εναντίον στόχων στη χώρα. Το Ιράν ανταπέδωσε με καταιγισμό πυραύλων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν το 40% των πτήσεων προς το Ισραήλ και το 6,7% των πτήσεων προς την ευρύτερη περιοχή το Σάββατο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Cirium.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε όλο τον Κόλπο, μεταξύ άλλων στη Ντόχα του Κατάρ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στο Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι στα ΗΑΕ.

Η κλιμάκωση μείωσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση στη διαμάχη της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τη Δύση και αναζωπύρωσε τη σύγκρουση έπειτα από εβδομάδες στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη αναταραχή στις αερομεταφορές στην συνήθως πολυσύχναστη περιοχή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων. Τα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή είναι από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, καλύπτοντας μια περιοχή που εκτείνεται από το Ιράν και το Ιράκ έως τη Μεσόγειο και λειτουργώντας ως κόμβοι σύνδεσης για πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Η περιοχή έχει επίσης αποκτήσει πιο σημαντικό ρόλο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών.

Οι ζώνες σύγκρουσης αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι αεροπορικές επιθέσεις εντείνουν τις ανησυχίες για τυχαίες ή σκόπιμες καταρρίψεις πολιτικών αεροσκαφών. Οι μεγαλύτερες διάρκειες πτήσεων απαιτούν επίσης περισσότερο καύσιμο, αυξάνοντας το κόστος τους.

Το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Ιορδανία έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους μετά τις επιθέσεις, ενώ χάρτης της περιοχής στο Flightradar24 έδειχνε αεροσκάφη να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.

Ποιες εταιρείες αναστέλλουν τις πτήσεις

Ο ρυθμιστικός φορέας αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η European Union Aviation Safety Agency, συνέστησε το Σάββατο στις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο που επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Η British Airways, που ανήκει στον όμιλο International Airlines Group, δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ακύρωσε πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και το Μπαχρέιν έως τις 3 Μαρτίου, καθώς και τις πτήσεις του Σαββάτου προς το Αμμάν.

Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ.

Η γερμανική Lufthansa δήλωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή και διακόπτει προσωρινά τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν έως τις 7 Μαρτίου. Η Air France ακύρωσε πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό.

Η Iberia ακύρωσε επίσης πτήσεις προς Τελ Αβίβ, ενώ η Wizz Air ανέστειλε με άμεση ισχύ τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμμάν έως την ίδια ημερομηνία.

Επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αναμένουν ότι ο εναέριος χώρος στην περιοχή θα παραμείνει κλειστός για κάποιο διάστημα. Είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι εντάσεις μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, οι οποίες θα περιορίσουν περαιτέρω τον διαθέσιμο εναέριο χώρο, δήλωσε ο Eric Schouten, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας ασφάλειας αεροπορίας Dyami.

«Με τις εχθροπραξίες πλέον σε εξέλιξη, ο αντίκτυπος στην περιφερειακή αεροπορία είναι άμεσος και ιδιαίτερα ρευστός», είπε.

«Αναμένουμε επίσης προληπτικές εκκενώσεις ή προσωρινό κλείσιμο σε επιλεγμένα αεροδρόμια του Κόλπου εάν το φάσμα της απειλής διευρυνθεί, γεγονός που θα διαταράξει άμεσα βασικούς κόμβους διέλευσης», σημείωσε.

Διάφορες ινδικές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Air India, ανέστειλαν επίσης πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή.

Τα κλεισίματα του εναέριου χώρου στην περιοχή διέκοψαν αρκετές πτήσεις της Emirates, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, ενώ η αδελφή εταιρεία flydubai δήλωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές της το Σάββατο «λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή».

Η Qatar Airways και η Kuwait Airways ανέστειλαν προσωρινά πτήσεις, ενώ η Turkish Airlines ακύρωσε επίσης πτήσεις προς αρκετούς προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική αρχή του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις προς το Ιράν μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η Oman Air δήλωσε ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς τη Βαγδάτη λόγω των περιφερειακών εξελίξεων.

Η KLM, ο ολλανδικός βραχίονας του ομίλου Air France-KLM, επέσπευσε την αναστολή της γραμμής Άμστερνταμ–Τελ Αβίβ, ακυρώνοντας την πτήση που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο μετά τα πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι οι πτήσεις θα διακόπτονταν από την Κυριακή 1 Μαρτίου. Μόνο μία πτήση προς Τελ Αβίβ είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η Virgin Atlantic δήλωσε ότι αποφάσισε να αποφύγει προσωρινά τον εναέριο χώρο του Ιράκ, με αποτέλεσμα την αναδρομολόγηση ορισμένων πτήσεών της.

