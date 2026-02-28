Τουρισμός

5 εκδρομές για πεζοπορία το Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
5 εκδρομές για πεζοπορία το Σαββατοκύριακο κοντά στην Αθήνα
Μια εκδρομή για πεζοπορία το Σαββατοκύριακο, μονοήμερη ή διήμερη, με αφετηρία την Αθήνα, θα σας προσφέρει το ιδανικό διάλειμμα από το καθημερινό άγχος.

Για όσους αναζητούν μια μικρή απόδραση από την πόλη, μια κοντινή εκδρομή για πεζοπορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσουν τη φύση και να γεμίσουν τα πνευμόνια τους με καθαρό οξυγόνο. Υπάρχουν αρκετοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα που προσφέρονται για μονοήμερες ή και πολυήμερες εξορμήσεις, ιδανικές για να γνωρίσετε καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Αποδράστε από τους γρήγορους ρυθμούς και το άγχος της πόλης, οδηγώντας μόνο λίγες ώρες. Από την Αττική μέχρι την Κορινθία και τη Φωκίδα, αυτοί οι πέντε προορισμοί θα σας προσφέρουν αυθεντικές πεζοπορικές εμπειρίες μέσα σε καταπράσινα φυσικά τοπία με θέα που κόβει την ανάσα.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Τράπεζες: «Χρυσώνουν» τους μετόχους με 2,82 δισ. ευρώ από κέρδη του 2025

Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider