Ειδήσεις | Διεθνή

ΟΗΕ: Έκκληση προς όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΟΗΕ: Έκκληση προς όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις
Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλερ Τουρκ, εξέφρασε λύπη για τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλερ Τουρκ, εξέφρασε λύπη για τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας πως οι επιθέσεις αυτές το μόνο που θα κάνουν είναι να προκαλέσουν "θάνατο, καταστροφή και ανθρώπινη απελπισία".

"Λυπάμαι για τα στρατιωτικά πλήγματα που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί στο Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και για τα ανταποδοτικά πλήγματα του Ιράν. Όπως πάντα, σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, είναι οι άμαχοι που πληρώνουν το τίμημα στο τέλος", ανέφερε ο Τουρκ σε μια ανακοίνωση.

"Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι τρομερές συνέπειες για τους αμάχους, καλώ σε αυτοσυγκράτηση και απευθύνω έκκληση σε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ορθή κρίση, να εκτονώσουν την κατάσταση και να επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όπου αναζητούσαν ενεργά μία λύση μερικές ώρες νωρίτερα", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Τράπεζες: «Χρυσώνουν» τους μετόχους με 2,82 δισ. ευρώ από κέρδη του 2025

Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

tags:
ΟΗΕ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider