ΟΗΕ: Έκκληση προς όλες τις πλευρές στη Μέση Ανατολή να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλερ Τουρκ, εξέφρασε λύπη για τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Φόλερ Τουρκ, εξέφρασε λύπη για τα πλήγματα που σημειώθηκαν σήμερα στη Μέση Ανατολή και κάλεσε όλες τις πλευρές να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας πως οι επιθέσεις αυτές το μόνο που θα κάνουν είναι να προκαλέσουν "θάνατο, καταστροφή και ανθρώπινη απελπισία".

"Λυπάμαι για τα στρατιωτικά πλήγματα που διενεργήθηκαν σήμερα το πρωί στο Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς και για τα ανταποδοτικά πλήγματα του Ιράν. Όπως πάντα, σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, είναι οι άμαχοι που πληρώνουν το τίμημα στο τέλος", ανέφερε ο Τουρκ σε μια ανακοίνωση.

"Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι τρομερές συνέπειες για τους αμάχους, καλώ σε αυτοσυγκράτηση και απευθύνω έκκληση σε όλες τις πλευρές να επιδείξουν ορθή κρίση, να εκτονώσουν την κατάσταση και να επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όπου αναζητούσαν ενεργά μία λύση μερικές ώρες νωρίτερα", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ