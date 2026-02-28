Οι πρώτες διεθνείς αντιδράσεις για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση από την Κομισιόν. Για απερίσκεπτες κινήσεις από πλευράς ΗΠΑ - Ισραήλ κάνει λόγο η Μόσχα.

Άμεσες ήταν οι διεθνείς αντιδράσεις για την κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή ύστερα από το χτύπημα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ έχει υιοθετήσει «εκτεταμένες κυρώσεις» σε απάντηση στο «δολοφονικό καθεστώς» του Ιράν. «Καλούμε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να σεβαστούν πλήρως το διεθνές δίκαιο».

Το γραφείο της Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εκφράζει αλληλεγγύη προς τον άμαχο πληθυσμό του Ιράν, δηλώνοντας ότι συνεχίζει να απαιτεί σεβασμό των πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων. Το γραφείο της προσθέτει ότι η Μελόνι θα διαβουλευτεί με συμμάχους και περιφερειακούς ηγέτες για να στηρίξει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, δηλώνει από την πλευρά του ότι η χώρα του «στέκεται στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν στον αγώνα του κατά της καταπίεσης» και στηρίζει τις ΗΠΑ στις προσπάθειες να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτηρίζει τις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ «απερίσκεπτες», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Η Ρωσία καλεί σε επιστροφή σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Βρετανίας δήλωσε ότι η χώρα «δεν θέλει να δει περαιτέρω κλιμάκωση σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», προσθέτοντας: «είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι απορρίπτει τη μονομερή στρατιωτική δράση όπως την αποκάλεσε των ΗΠΑ και του Ισραήλ η οποία, είπε, αποτελεί κλιμάκωση και συμβάλλει σε μια πιο επισφαλή και επιθετική διεθνή τάξη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ο Σάντσεθ είπε ακόμη ότι απορρίπτει τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

"Απαιτούμε άμεση αποκλιμάκωση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου", πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

