Τραγωδία στα Τέμπη: Μαζικές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για την επέτειο των τριών ετών

Με κεντρικά συνθήματα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Συντάγματος τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Με κεντρικά συνθήματα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Συντάγματος τίμησαν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Συνολικά περισσότερες από 100 συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ 25 συγκεντρώσεις θα γίνουν σε πόλεις του εξωτερικού.

Μεγαλειώδης συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Μεγαλειώδης η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου από νωρίς το πρωί χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν μετά το κάλεσμα που απηύθυνε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη φονική σύγκρουση των τρένων στις 28 Φεβρουαρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή 57 ατόμων και τον τραυματισμό δεκάδων με κεντρικό αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν επίσης και σε δεκάδες άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποιώντας πορείες στη μνήμη των θυμάτων της χειρότερης σιδηροδρομικής τραγωδίας της χώρας.

«Αθάνατοι»

Στη συγκέντρωση του Συντάγματος και στις ομιλίες που πραγματοποιούνται το λόγο λαμβάνουν, εκτός από τους συγγενείς, μαθητές και φοιτητές, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων και άλλων συλλόγων. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, λίγο πριν την έναρξη των εκδηλώσεων μνήμης, με την συγκίνηση να είναι έκδηλη στα πρόσωπα του κόσμου που φώναζε «Αθάνατοι».

«Δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για την πατρίδα μας»

Πρώτος στην εξέδρα που είχε στηθεί μπροστά στη Βουλή ανέβηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος όπως είπε δεν θα συμβιβαστούν οι συγγενείς με την ασχήμια και το ψέμα στην προσπάθειά τους για την ανεύρεση της αλήθειας και την πλήρη δικαίωση των νεκρών τους.

«Ζητάμε Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον χωρίς αυτή. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως […] Βρισκόμαστε όλοι εδώ για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να ταξιδεύουμε με ασφάλεια … Τίποτα δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί μέχρι να υπάρχει κάθαρση. Απαιτούμε ανάσα και αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Κάνοντας εκτενή αναφορά στο δικαστικό αγώνα των συγγενών και στις προσπάθειες συγκάλυψης, όπως κατήγγειλε, που έχουν γίνει, ο κ. Ασλανίδης αναφέρθηκε και στις ενέργειες των συγγενών για τις εκταφές σε ορισμένες σορούς θυμάτων και αποστολή γενετικού υλικού σε εργαστήρια του εξωτερικού και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Με προσωπικές επιθέσεις στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και στον Πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι θα επιμείνει μέχρι τέλους στην προσπάθεια για την εξεύρεση της αλήθειας. Με το σύνθημα «δικαίωση για τους νεκρούς, δικαίωση για τους συγγενείς και την πατρίδα μας», ολοκλήρωσε την ομιλία του χειροκροτούμενος από το πλήθος.

«Τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε»

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μεγαλώνουμε με μια απουσία που ουρλιάζει και απέναντι έχουμε υποσχέσεις και μεταθέσεις ευθυνών. τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε γιατί η δικαιοσύνη καθυστερεί»

«Εκταφή με τους σωστούς όρους»

Στη συγκέντρωση του Συντάγματος μίλησε και ο γιος θύματος των Τεμπών Θεόδωρος Ελευθεριάδης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της εκταφής των σορών.

Μ. Ρούτσι: Τα παιδιά μας να μιλήσουν για μια τελευταία φορά

Στο βήμα της συγκέντρωσης του Συντάγματος, ανέβηκε και η Μιρέλα Ρούτσι: «Εμείς που μείναμε πίσω θα δώσουμε στα παιδιά μας τη φωνή για να μιλήσουν μία τελευταία φορά, μέσα από τις εκταφές που απαιτήσαμε από ανάγκη για αλήθεια».

Τα συνθήματα των συγκεντρωμένων

Με κεντρικό σύνθημα «τα κέρδη τους οι ζωές μας» η συγκέντρωση η οποία όσο περνάει η ώρα αποκτά παλμό ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι με τον κόσμο να φθάνει από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία των Αθηνών μπροστά από το μνημείο που είναι γραμμένα με κόκκινο χρώμα τα ονόματα των 57 θυμάτων. Όπως κατέγραψε το drone του ΕΡΤnews ασφυκτικά γέμισε από τον κόσμο τόσο η Λεωφόρος Αμαλίας και οι γύρω δρόμοι από τη Βουλή με τον κόσμο να καταφθάνει συνεχώς και να συγκεντρώνεται στη Βασ. Σοφίας και στη Σταδίου.

Ο συγκεντρωμένος κόσμος, όλων των ηλικιών, φροντίζει το μνημείο, τοποθετεί λουλούδια, ανάβει τα καντηλάκια που έχουν τοποθετηθεί στη μνήμη των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην σιδηροδρομική τραγωδία.

Εκτός από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και η ΑΔΕΔΥ έχει απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις. Κάλεσμα έχει απευθύνει η ΠΟΕΔΗΝ και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά.

Λόγω των επετειακών εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τρένα, όπως επίσης παραμένουν θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια ενώ στις κινητοποιήσεις μετέχουν ηθοποιοί όπως και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ έχουν τροποποιηθεί τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Ειδικότερα, οι σταθμοί του μετρό σε Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από αυτούς. Επίσης, οι γραμμές 2 και 3 λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί και καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας και μεταμεσονύκτια, ενώ η γραμμή 1 από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ertnews.gr