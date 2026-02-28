Ειδήσεις | Ελλάδα

Τασούλας: Το δυστύχημα των Τεμπών είναι μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τασούλας: Το δυστύχημα των Τεμπών είναι μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη
Τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα, αναφέρει ο ΠτΔ.

Με αφορμή την συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προέβη σε δήλωση υπογραμμίζοντας ότι «είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο πρόωρα και τόσο άδικα. Η σκέψη μας βρίσκεται επίσης στις οικογένειες και στους φίλους τους.

Το δυστύχημα των Τεμπών συγκλόνισε και συγκίνησε σύσσωμο τον ελληνικό λαό. Είναι ένα τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο και μια τραγωδία που αναζητεί δικαιοσύνη, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και όπως ορίζουν οι νόμοι.

Είναι απαράβατο χρέος μας η ολοκλήρωση της διαλεύκανσης των αιτιών και η απόδοση ευθυνών από τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Είναι επίσης χρέος μας η αντίσταση απέναντι στην υποδαύλιση και τη διάδοση ενός λόγου στρεψοδικίας, μίσους και διχασμού. Μόνο έτσι θα καταστήσουμε το κράτος μας πιο αξιόπιστο και την Δημοκρατία μας πιο ισχυρή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Τράπεζες: «Χρυσώνουν» τους μετόχους με 2,82 δισ. ευρώ από κέρδη του 2025

Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

tags:
Κωνσταντίνος Τασούλας
Τέμπη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider