Ειδήσεις | Ελλάδα

Δήλωση του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δήλωση του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο κόσμος παρακολουθεί ελπίζοντας η σοφία να επικρατήσει των όπλων, αναφέρει ο Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Αμέσως μετά την σημερινή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ανήρτησε στο X την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως αυτή εξελίσσεται σήμερα. Η καρδιά μου συμπάσχει με τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην ανταλλαγή πυρών. Ανεξάρτητα από σύνορα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζει χωρίς την απειλή βίας γύρω του. Σήμερα, παροτρύνουμε τους ηγέτες να επιλέξουν το μονοπάτι του διαλόγου αντί την παράλογη λύση της καταστροφής.

Ο κόσμος παρακολουθεί ελπίζοντας η σοφία να επικρατήσει των όπλων.

Η ειρήνη είναι το καλύτερο φάρμακο».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν - Διεξάγουμε μαζική επιχείρηση δηλώνει ο Τραμπ

Τράπεζες: «Χρυσώνουν» τους μετόχους με 2,82 δισ. ευρώ από κέρδη του 2025

Αυξήσεις έως 120 ευρώ το μήνα και αναδρομικά για 5.500 απόστρατους - Τι αλλάζει στις συντάξεις των ενστόλων

tags:
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider