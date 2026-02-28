Δήλωση του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο κόσμος παρακολουθεί ελπίζοντας η σοφία να επικρατήσει των όπλων, αναφέρει ο Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Αμέσως μετά την σημερινή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ανήρτησε στο X την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι βαθιά ανήσυχος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως αυτή εξελίσσεται σήμερα. Η καρδιά μου συμπάσχει με τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην ανταλλαγή πυρών. Ανεξάρτητα από σύνορα, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζει χωρίς την απειλή βίας γύρω του. Σήμερα, παροτρύνουμε τους ηγέτες να επιλέξουν το μονοπάτι του διαλόγου αντί την παράλογη λύση της καταστροφής.

Ο κόσμος παρακολουθεί ελπίζοντας η σοφία να επικρατήσει των όπλων.

Η ειρήνη είναι το καλύτερο φάρμακο».