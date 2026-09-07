Ούτε βήμα πίσω ο Πούτιν: Θέλει όλο το Ντονέτσκ - «Μπορούμε να το πάρουμε σε έξι μήνες»

Προσηλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Προσηλωμένος στη συνέχιση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, παραμένει ο Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με το Bloomberg. Ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ανέφεραν.

Είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διπλωματική κινητικότητα του Σαββατοκύριακου, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανέναρξης των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, αν και ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος ή ο τόπος διεξαγωγής τους, μετέδωσε το πρακτορείο.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «ουσιαστικές, εποικοδομητικές, εξαιρετικά ειλικρινείς και βασισμένες στην εμπιστοσύνη», μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, η οποία διήρκεσε περισσότερο από τρεις ώρες. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι συνέχισαν το ταξίδι τους από τη Μόσχα προς το Κίεβο για την πρώτη τους επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα την Κυριακή, όπου είχαν συνομιλίες με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σημειώσαμε πρόοδο στη Μόσχα. Έχουμε νέες ιδέες και τις μεταφέραμε στο Κίεβο» τόνισε ο Γουίτκοφ. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός για την έκβαση των συνομιλιών, στις οποίες συμμετείχαν επίσης οι επικεφαλής των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας στο Κίεβο. Δεν διέκρινε κάποιο γρήγορο τέλος του πολέμου, καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα και επιδιώκει να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

«Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά μαζί, ώστε να διατηρηθεί η διπλωματική διαδικασία σε εξέλιξη», ανέφερε ο Ζελένσκι ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είχε συνομιλία με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σεργκίι Κορέτσκι για να συζητήσουν τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027, «καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι η επιτιθέμενη Ρωσία θα συνεχίσει να διεξάγει τον πόλεμό της καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους».

Η νέα έξαρση της διπλωματικής δραστηριότητας έρχεται μετά τις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το πέμπτο έτος του και ουσιαστικά έχει περιέλθει σε αδιέξοδο από τον Φεβρουάριο, καθώς ο Τραμπ επικεντρώθηκε στη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Πούτιν επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως η Ουκρανία έχει επανειλημμένα απορρίψει την απαίτηση να παραδώσει μια αμυντική ζώνη αποτελούμενη από πόλεις της περιοχής, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν στις μάχες που συνεχίζονται από το 2014. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι: «τα εδαφικά ζητήματα θα πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ηγετών».