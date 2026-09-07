Πότε μηδενίζεται ο φόρος για τους τρίτεκνους - Πίνακες και παραδείγματα

Μειώσεις θα δουν 86.927 (εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες) από τους 152.039 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου

Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην 90η ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο αρμόδιος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και το επιτελείο του.

Το μέτρο θεσπίστηκε κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2027 (οι μισθωτοί θα δουν τις μειώσεις από 1/1/2027 και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στις δηλώσεις του 2028).

Μειώσεις θα δουν 86.927 (εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες) από τους 152.039 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ. Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 1.800 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 55 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής, 107 εκατ. ευρώ το 2028 και 90 εκατ. ευρώ το 2029 και τα επόμενα έτη.

Παραδείγματα

Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 620 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 2.820 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 1.020 ευρώ, όφελος 1.800 ευρώ.

Τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.350 ευρώ και τώρα μηδενίζεται.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της οικογένειας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την αύξηση κατά 1.000 ευρώ -για κάθε επιπλέον παιδί- του ειδικού επιδόματος των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.

Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.