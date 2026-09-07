Νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα ο διπλωμάτης καριέρας Νικόλας Κασσιανίδης

Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, έφτασε στην Αθήνα τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, έφτασε στην Αθήνα τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Διπλωμάτης καριέρας, ο Νικόλας Κασσιανίδης εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του γύρω από ζητήματα σχετικά με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και με την προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γεννημένος στο Μονπελιέ (Montpellier), από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα, είναι πτυχιούχος της Σχολής Ανωτάτων Εμπορικών Σπουδών (HEC) και του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών (IEP) του Παρισιού, ενώ φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA).

Ο διορισμός του αντανακλά τη βούληση των γαλλικών αρχών να ενισχύσουν την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση, και τη συνεργασία των δύο χωρών σε όλους τους τομείς.

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα και να εργαστώ, στο πεδίο, ώστε να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει η μοναδική αυτή εταιρική σχέση», δήλωσε ο πρέσβης.