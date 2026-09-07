Διαδήλωση κατά της AfD στο Βερολίνο

Γύρω στις 19.00, μία ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο, μπροστά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας «να σταματήσουν την AfD», μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Γύρω στις 19.00, μία ώρα μετά την έναρξη της συγκέντρωσης, η αστυνομία του Βερολίνου έκανε λόγο για 5.000 συμμετέχοντες, ωστόσο η συνδιοργανώτρια οργάνωση πολιτικής κινητοποίησης Campact σε ανακοίνωσή της υπολόγιζε τους διαδηλωτές στις 14.000.

Στις αρχές του 2025, ακριβώς πριν από τις βουλευτικές εκλογές, η προοπτική μιας συμμαχίας μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς και της ακροδεξιάς έβγαλε στους δρόμους του Βερολίνου χιλιάδες ανθρώπους, τουλάχιστον 100.000. Η χαμηλή συμμετοχή απόψε «δεν είναι ένδειξη ότι οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, είναι έτοιμοι να δράσουν και γνωρίζουν ότι το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5», σχολίασε μια διαδηλώτρια, η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, εκφράζοντας την απογοήτευσή της.

Όπως είπε η καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, κατέβηκε στους δρόμους για να ασκήσει «το δικαίωμά της να διαδηλώνει» αλλά «φοβάται πραγματικά ότι, σε πέντε χρόνια, δεν θα μπορεί να το κάνει πλέον αυτό».

«Ανησυχώ για τον πόσο καιρό θα μπορώ να ζήσω ακόμη σε αυτή τη χώρα», είπε η 36χρονη ακτιβίστρια της αριστεράς, εξηγώντας ότι πρόσωπα του περιβάλλοντός της έχουν ήδη αποφασίσει να φύγουν από τη χώρα επειδή «δεν αισθάνονταν ασφάλεια εδώ».

Το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής «στενοχώρησε» την Άλις, που διαδήλωνε μαζί με τον γιο και τον σκύλο της και η οποία τάσσεται υπέρ μιας «ανοιχτής κοινωνίας, στην οποία όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι».

Οι Γερμανοί ψηφοφόροι «φοβούνται ότι η δημοκρατία μας θα καταρρεύσει», αλλά ταυτόχρονα φοβούνται και «τους περιορισμούς, τις αλλαγές που ελάχιστοι επιθυμούν, την πίεση, τον καταναγκασμό, τις υποχρεώσεις», εκτιμά η Έλεν, 68 ετών, για την οποία «όλοι αυτοί οι φόβοι εκφράστηκαν» την Κυριακή στη Σαξονία-Άνχαλτ. Η «μετανάστευση» και η «εκπαίδευση» είναι δύο από τους κύριους φόβους, σύμφωνα με τη διαδηλώτρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ