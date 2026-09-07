Γ. Βουτσινάς (ΚΕΕΕ): Για τις ΜμΕ μπορούμε να μιλάμε πλέον για προοπτική, με αριθμούς, ορόσημα και ημερομηνίες

«Για την μικρομεσαία επιχείρηση, μπορούμε να μιλάμε πλέον για προοπτική, με αριθμούς, ορόσημα και ημερομηνίες» δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

«Για την μικρομεσαία επιχείρηση, μπορούμε να μιλάμε πλέον για προοπτική, με αριθμούς, ορόσημα και ημερομηνίες» δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Γιάννης Βουτσινάς, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτακη, στη 90ή ΔΕΘ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Βουτσινάς, η ΚΕΕΕ είχε καταθέσει το προηγούμενο διάστημα στον πρωθυπουργό κείμενο θέσεων και τεχνικό φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονταν νομική βάση, προτεινόμενες διατυπώσεις, δημοσιονομική στάθμιση και δείκτες παρακολούθησης. Στον φάκελο περιλαμβάνονταν πέντε έτοιμες διατάξεις και επτά άξονες μέτρων, τα περισσότερα από τα οποία, όπως αναφέρει, έλαβαν θετική απάντηση.

Μεταξύ των προτάσεων που ξεχωρίζει η ΚΕΕΕ, ο πρόεδρος αναφέρει την μείωση του χρόνου απόσβεσης του εξοπλισμού από τα δέκα στα έξι χρόνια, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, την αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, την μείωση των τεκμηρίων και την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της ρευστότητας και της πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, με τη διάθεση 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου της ΚΕΕΕ.

«Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι εθνική υποδομή», υπογραμμίζει ο κ. Βουτσινάς, διευκρινίζοντας ότι η ΚΕΕΕ δεν ζητά χαλάρωση της φορολογικής συμμόρφωσης ούτε πολιτικές που αποσκοπούν σε πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά πολιτικές που υπηρετούν την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΚΕΕΕ δηλώνει ότι στηρίζει τα κοινωνικά μέτρα για τα αδύναμα νοικοκυριά, ενώ καλωσορίζει κάθε πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει το δημογραφικό, το οποίο χαρακτηρίζει ως «μέγιστο εθνικό ζήτημα».

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ υπογραμμίζει ότι τάσσεται υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την πολιτεία, επισημαίνοντας ότι, με βάση τον θεσμικό ρόλο των Επιμελητηρίων ως συμβούλου της πολιτείας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας περνά μέσα από την ανάπτυξη της χώρας και ότι το οικονομικό μέρισμα που προκύπτει θα πρέπει να επιστρέφει στην ελεύθερη οικονομία.

Η ΚΕΕΕ, όπως αναφέρει ο κ. Βουτσινάς, συνεχίζει να διεκδικεί μέτρα για την ελληνική επιχειρηματικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά και την ελληνική περιφέρεια.

«Η κανονικότητα δεν είναι προορισμός. Και ο ορίζοντας δεν είναι προορισμός. Είναι κατεύθυνση και αφετηρία», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η δημόσια αναγνώριση των θετικών βημάτων αποτελεί, κατά τον ίδιο, «προϋπόθεση σοβαρής κριτικής».