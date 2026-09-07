Αναστασάτος: Πώς σχολιάζει τα στοιχεία για το ΑΕΠ β' τριμήνου ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και τόνωση των επενδύσεων από το ΤΑΑ

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και τόνωση των επενδύσεων από το ΤΑΑ, τονίζει για την ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2026 ο κ. Τάσος Αναστασάτος, Chief Economist της Eurobank.

«Με δεδομένη την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον (γεωστρατηγικές τριβές, αυξήσεις επιτοκίων, επιμένων πληθωρισμός – ιδίως λόγω ενέργειας) που αποτελούν καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη τα επόμενα τρίμηνα, είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η υλοποίηση του ΤΑΑ που παρέχει μία αντικυκλική προστασία. Μετά τη λήξη του ΤΑΑ, η προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων παραμένει ο βασικότερος στόχος της οικονομικής πολιτικής για τη διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών ανάπτυξης. Η διατηρήσιμη αύξηση της παραγωγικότητας και η αντιμετώπιση της εμμένουσας ελλειμματικότητας του εξωτερικού ισοζυγίου θα απαιτήσουν επιπλέον δράση» υπογραμμίζει.

Το σημείωμά του

Το ελληνικό ΑΕΠ σημείωσε το 2ο τρίμηνο του 2026 πραγματική αύξηση κατά 1,9% σε ετήσια βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2% του 1ου τριμήνου, και +0,3% σε τριμηνιαία βάση. Η επίδοση αυτή εξακολουθεί να είναι ταχύτερη της Ευρωζώνης, η οποία όμως επιταχύνθηκε στο +1,2% ΥοΥ, από +0,3% ΥοΥ στο πρώτο τρίμηνο. Το α’ εξάμηνο του 2026 συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση, έναντι 2,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παρά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, το πραγματικό ΑΕΠ παραμένει χαμηλότερο κατά 13,6% συγκριτικά με το προ κρίσης χρέους ιστορικό υψηλό (β’ τρίμηνο 2007).

Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε ανθεκτική στο δεύτερο τρίμηνο +1,7%% ΥοΥ (συνεισφορά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια ανάπτυξη), παρά την αρνητική επίπτωση της πληθωριστικής έξαρσης που συνόδευσε τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, η εμμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα (3,7% τον Αύγουστο) δημιουργεί καθοδικούς κινδύνους για τον ρυθμό αύξησης της κατανάλωσης τα επόμενα τρίμηνα.

Οι επενδύσεις παγίων παρέμειναν σε θετικό έδαφος αλλά επιβραδυμένες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (6,1% ΥοΥ έναντι 12,1% ΥοΥ αντιστοίχως), πιθανώς επηρεασμένες και από την αβεβαιότητα λόγω του πολέμου. Τα αποθέματα επανήλθαν σε θετική συνεισφορά. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην άνοδο των επενδύσεων παγίων είχαν οι άλλες κατασκευές που αυξήθηκαν κατά €338 εκατ. (ή 15,7%, στα €2,5 δις, διψήφιο ποσοστό ανόδου για 4ο συνεχόμενο τρίμηνο). Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως μεγάλα έργα υποδομής (σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομος Ε-65, γραμμές μέτρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κ.ά., ΒΟΑΚ, Ελληνικό). Οι κατοικίες αυξήθηκαν κατά €117 εκατ. (ή 8,1%, στα 1,56 δις), με το ρυθμό αύξησής τους να περιορίζεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (+15,0% το Q1/2026, +39,3% το Q4/2025, +25,4% το Q3/2025, +16,4% το Q2/2025). Οι επενδύσεις σε Μηχανολογικό εξοπλισμό και οπλικά συστήματα αυξήθηκαν κατά +2,2% και σε εξοπλισμό ΤΠΕ κατά +7,3%. Αντίθετα, πτώση παρατηρείται στο μεταφορικό εξοπλισμό κατά -4,8%. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε έτος ολοκλήρωσης του ΤΑΑ, μία επιπλέον επιτάχυνση θα ήταν λογική και επιθυμητή για τα επόμενα τρίμηνα ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση των σχετικών κεφαλαίων.

Ο εξωτερικός τομέας είχε αρνητική συνεισφορά στην ετήσια ανάπτυξη κατά 0,80 π.μ., δεδομένου ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές (3.7%ΥοΥ έναντι 2.2%ΥοΥ αντίστοιχα). Αυτό συνέβη κυρίως λόγω των υπηρεσιών όπου, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά +8.3%ΥοΥ, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά -1.7%ΥοΥ. Αυτό συνέβη παρά την αύξηση της δραστηριότητας σε τουρισμό και ναυτιλία, λόγω του ότι, ιδίως στη ναυτιλία, η αύξηση προήλθε από σημαντική αύξηση των ναύλων και όχι του κύκλου εργασιών, γεγονός που περιορίζει την πραγματική αξία των εισπράξεων. Στα αγαθά, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά +6.6%ΥοΥ, ταχύτερα από τις εισαγωγές (+2.0%ΥοΥ), εν μέρει λόγω της αύξησης των περιθωρίων διύλισης που συνόδευσε την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 11.3%ΥοΥ. H αύξηση των τιμών της ενέργειας που καταγράφεται μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αποτελεί ανοδικό κίνδυνο για το έλλειμμα του ΙΤΣ κατά το σύνολο του έτους (5,7% του ΑΕΠ το 2025). Βάσει εκτιμήσεων της αγοράς, οι τιμές του πετρελαίου δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα προ πολέμου επίπεδα εντός του 2026 ενώ, εξίσου σημαντικό, οι τιμές του φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι αυξημένες αυτή την περίοδο κατά περίπου 130% σε ετήσια βάση.

Από την σκοπιά της παραγωγής, η συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 1,5% το Β΄ τρίμηνο 2026, από 1,7% το Α΄ τρίμηνο, και σε τριμηνιαία βάση κατά 0,5%. Οι ισχυρότερες ετήσιες αυξήσεις της ΑΠΑ καταγράφηκαν στις κατασκευές (+13,5% YoY), στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (+7,1% YoY), στη γεωργία (+4,6% YoY) και στις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας (+3,9% YoY), ενώ αρνητική παρέμεινε η συμβολή του ευρύτερου κλάδου εμπορίου, μεταφορών, καταλυμάτων και εστίασης (-1,1% YoY).

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,9%, το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 2001. Ο αριθμός των ανέργων κατήλθε στους 379,7 χιλ. από τους 411,7 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (-7,8%) και είναι επίσης ο τρίτος χαμηλότερος από το 2001. Ο αριθμός των απασχολουμένων ενισχύθηκε κατά 27,6 χιλ. άτομα στα 4.414,4 χιλ. εκατ. ωστόσο η άνοδός τους περιορίζεται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αύξηση της απασχόλησης συνοδεύτηκε και από αύξηση των συνολικών αμοιβών της εξαρτημένης εργασίας, που αντιστοιχούν στο 31% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην άνοδο των αμοιβών έχουν οι κλάδοι: Δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης (+€277,0 εκατ.), Ορυχείων-Λατομείων-Μεταποίησης-Ενέργειας-Νερού-Εξυγίανσης (+€271,9 εκατ.), και Χονδρικού-Λιανικού εμπορίου-Μεταφοράς-Αποθήκευσης-Τουρισμού (+€194,6 εκατ.).

Η πραγματική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,7%, αν και η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο αυξήθηκε κατά 1,1%, γεγονός που θέτει το ερώτημα κατά πόσον η σχετική απόκλιση αντανακλά μεταβολές στις ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο ή ζητήματα καταγραφής.