Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο νέας ευρωπαϊκής παρέμβασης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αναχαιτισθεί η ακρίβεια, εφόσον η κρίση στα Στενά του Ορμούζ επιδεινωθεί ή αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο Insider στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο νέας ευρωπαϊκής παρέμβασης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αναχαιτισθεί η ακρίβεια, εφόσον η κρίση στα Στενά του Ορμούζ επιδεινωθεί ή αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, μιλώντας στο Insider στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Την ίδια ώρα, πάντως, εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων, ξεκαθαρίζοντας ότι επί του παρόντος δεν τίθεται σχετικό ζήτημα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος επισημαίνει ότι η Κομισιόν εξετάζει διαφορετικά σενάρια και δηλώνει πως, αν χρειαστεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει με νέα μέτρα στήριξης. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ανησυχητική, καθώς οι περιορισμένες διελεύσεις διατηρούν την πίεση στις τιμές των καυσίμων, με επιπτώσεις στο κόστος ζωής και στο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, προαναγγέλλει για τους επόμενους δύο μήνες την παρουσίαση της πρώτης στην ιστορία της ΕΕ ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό. Το σχέδιο βρίσκεται πλέον στη φάση της κατάρτισης, μετά τη συνεργασία με τα 27 κράτη-μέλη και τους φορείς του τουρισμού, και θα εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, την κλιματική προσαρμογή, τις ανθεκτικές υποδομές, την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διαχείριση των τουριστικών ροών.

Συνέντευξη στη Δήμητρα Καδδά

Πήρατε πρόσφατα μια πολύ σημαντική απόφαση να προωθήσετε την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στήριξης πανευρωπαϊκά του τουρισμού. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτό το σχέδιο και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Απ. Τζιτζικώστας: Χαράσσουμε, λοιπόν, την πρώτη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενιαία πολιτική για τον τουρισμό, για όλη την Ευρώπη. Και βέβαια θα την παρουσιάσουμε τους επόμενους δύο μήνες.

Έχουμε ολοκληρώσει τη συνεργασία μας με τα 27 κράτη-μέλη, με όλους τους φορείς του τουρισμού, δημόσιους και ιδιωτικούς, και τώρα είμαστε στη φάση κατάρτισής της, προκειμένου η νέα αυτή πολιτική για τον τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ουσιαστικά απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός.

Από τα θέματα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτήν, κυρίως για να δημιουργήσουμε ανθεκτικές υποδομές. Από την τεχνολογική αναβάθμιση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικότερα όλων όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, στα θέματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες αλλά και προορισμοί, όπως το ζήτημα των μη ισορροπημένων τουριστικών ροών, και πολλά άλλα, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση.

Και νομίζω ότι μετά τα κράτη-μέλη θα μπορούν, πάνω σε αυτή την πολιτική, να χτίσουν τις δικές τους πρωτοβουλίες, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Και μια ερώτηση ακόμη για το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο χαρτοφυλάκιο. Η γεωπολιτική κρίση παγκοσμίως εντείνεται. Δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο. Υπάρχει επάρκεια καυσίμων, και αεροπορικών, και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι έτοιμη για ένα Plan B;

Απ. Τζιτζικώστας: Όπως είχα πει από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση, υπάρχει επάρκεια αεροπορικών καυσίμων και δεν τίθεται κανένα ζήτημα επάρκειας αεροπορικών καυσίμων.

Βέβαια, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξόχως ανησυχητική. Δεν σας κρύβω ότι, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακολουθούμε καθημερινά τα όσα γίνονται στην περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι ανοιχτά. Γίνονται κάποιες διελεύσεις πλοίων και γι’ αυτό και υπάρχει ένα επίπεδο τροφοδοσίας καυσίμων στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτό που θα έπρεπε να γίνεται με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν ή με βάση, αν θέλετε, τα στοιχεία που έχουμε για την περίοδο προ της 1ης Φεβρουαρίου, που ξεκίνησε αυτή η σύρραξη.

Αυτό που έχει, λοιπόν, σημασία αυτή την ώρα είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε παγκοσμίως να πιέσουμε τις δύο πλευρές, έτσι ώστε τα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό, να επανέλθει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, διότι έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αύξησης των τιμών.

Γιατί μπορεί ζήτημα επάρκειας αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει — δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον αν συνεχιστεί αυτό — αλλά αυτό που σίγουρα υπάρχει ακόμη και σήμερα, και υπάρχει εδώ και καιρό, είναι η τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων, που αυτό με τη σειρά του μετακυλίεται και σε μια σειρά προϊόντων. Τελικά αυξάνουν το κόστος ζωής όλων, αλλά και το κόστος των επιχειρήσεων.

Επομένως, δεν είναι μόνο ζήτημα αν υπάρχει επάρκεια. Η επάρκεια υπάρχει, αλλά είναι και ζήτημα να πέσουν οι τιμές. Και οι τιμές δεν πρόκειται να πέσουν όσο δεν είναι ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, δεν υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα και δεν μπορούν να μεταφερθούν οι απαραίτητοι όγκοι καυσίμων σε όλο τον κόσμο.

Όταν λέμε για επάρκεια, μιλάμε για πόσο διάστημα; Βγάζουμε όλο τον χειμώνα; Υπάρχει κάποιο σενάριο;

Απ. Τζιτζικώστας: Κανείς δεν μπορεί να σας πει, γιατί τα δεδομένα στα Στενά του Ορμούζ αλλάζουν καθημερινά. Τις περισσότερες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια διέλευση περίπου στο 40% της δυναμικότητας προ πολέμου. Αυτό επιτρέπει, ξαναλέω, να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας.

Όμως, ξαναλέω ότι είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να επανέλθει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, το εμπόριο, διότι έτσι και μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών, του κόστους ζωής και του κόστους των επιχειρήσεων.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα σημαντικό πρόβλημα και στην οικονομία παγκοσμίως, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και ενόψει, μάλιστα, του χειμώνα, όπου όλοι μας θα κληθούμε να έρθουμε αντιμέτωποι με τους λογαριασμούς ρεύματος, τους λογαριασμούς καυσίμων, τους λογαριασμούς αερίου, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ιστορία να σταματήσει πριν από τον χειμώνα.

Αν δεν σταματήσει, η Κομισιόν είναι έτοιμη να προτείνει κάτι σαν τη ρήτρα διαφυγής;

Απ. Τζιτζικώστας: Η Κομισιόν εξετάζει πολλά διαφορετικά σενάρια. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αναγκαστεί να ενεργοποιήσει κάποιο. Πέραν του ότι έχουμε δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να καλύπτουν με επιδότηση κομμάτι της αύξησης αυτής των τιμών των καυσίμων.

Από εκεί και πέρα, φυσικά, αν η κατάσταση επιδεινωθεί ή παγιωθεί, προφανώς η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, θα αντιδράσει με μέτρα τα οποία θα στηρίζουν και τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις μας.

