Τηλεφωνική επικοινωνία Μπέρναμ - Τραμπ για Ουκρανία

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο «να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίθεση την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον Μπέρναμ να επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η λύση των δύο κρατών, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά και να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Την Κυριακή, οι ειδικοί απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, αφού την προηγούμενη ημέρα είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ