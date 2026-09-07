Νέα πτώση για τον χρυσό με φόντο τη Fed

Το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,2% στα 66,30 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 0,4% στα 1.827,70 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,2% στα 1.389,26 δολάρια.

Διεύρυνε τις απώλειές του ο χρυσός τη Δευτέρα, μετά την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων της Fed αυτόν τον μήνα, ενώ οι επενδυτές περιμένουν βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ υποχώρησε 0,3% στα 4.412,73 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου απώλεσαν 0,4% στα 4.458,70 δολάρια, με τον όγκο συναλλαγών χαμηλό λόγω αργίας της Labor Day.

Το ασήμι στην αγορά σποτ κέρδισε 0,2% στα 66,30 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 0,4% στα 1.827,70 δολάρια και το παλλάδιο ενισχύθηκε 0,2% στα 1.389,26 δολάρια.

«Ο χρυσός και το ασήμι έχουν κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις τιμές της ενέργειας, επεκτείνοντας τις πιέσεις μετά την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, η οποία αύξησε τις αποδόσεις των ομολόγων και ενίσχυσε τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Fed στις 16 Σεπτεμβρίου», τόνισε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

«Στη σημερινή συνεδρίαση, ο χρυσός βρέθηκε δύο φορές κάτω από το αγοραστικό ενδιαφέρον των 4.400 δολαρίων, πολύ πάνω από το βασικό επίπεδο στήριξης περίπου των 4.320 δολαρίων, ενώ η αντίσταση συνεχίζει να εμφανίζεται πάνω από τα 4.500 δολάρια» πρόσθεσε.

Τα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε απότομα τον Αύγουστο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%.

Οι traders βλέπουν πιθανότητα 60% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της FOMC επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool, σε σύγκριση με πιθανότητα 50% πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση την Παρασκευή.

Τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού των ΗΠΑ αναμένονται την Πέμπτη και τα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν μεγάλες, καθώς μια ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, ενώ η Τεχεράνη θα ανακοινώσει μια νέα περιορισμένη ζώνη στον Κόλπο τις επόμενες ημέρες, μαζί με χάρτες ενός νέου ναυτιλιακού διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρόλο που ο χρυσός θεωρείται συνήθως ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να μειώνουν την ελκυστικότητα του για τους επενδυτές.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι, εκτός εάν η Fed μειώσει τα επιτόκια, κάτι που έχει ζητήσει και στο παρελθόν, θα σταματήσει τις συναλλαγές με χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα.