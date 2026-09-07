Σε νέο υψηλό 1,5 μήνα το πετρέλαιο

Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχει αυξήσει το κόστος άλλων καυσίμων, με βενζίνη και ντίζελ σε επίπεδα ρεκόρ για το Σαββατοκύριακο της Labor Day στις ΗΠΑ.

Σε υψηλό έξι εβδομάδων ή 1,5 μήνα σκαρφάλωσε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, κλιμακώνοντας τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Τα futures του αργού Brent, ο διεθνής δείκτης αναφοράς, κέρδισαν 1,5% στα 97,73 δολάρια ανά βαρέλι αγγίζοντας και τα 97,93 δολάρια ανά βαρέλι ενδοσυνεδριακά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουλίου. Το αμερικανικό West Texas Intermediate αναρριχήθηκε 1,8% στα 93,10 δολάρια, επίσης υψηλό από τα τέλη Ιουλίου.

«Χτυπήστε τα assets μας και θα σας χτυπήσουν», προειδοποίησε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ απαντώντας σε δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ που επεσήμανε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «θα καταστρέψουν (και θα βυθίσουν)» ιρανικά τάνκερς εάν η Τεχεράνη πυροβολήσει αμερικανικά πλοία.

Οι εγκαταστάσεις πετρελαίου της Saudi Aramco δέχτηκαν νέες επιθέσεις τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις στην πόλη Τζιζάν της Σαουδικής Αραβίας, όπου βρίσκεται ένα διυλιστήριο πετρελαίου δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα, εξακολουθούν να αξιολογούνται και δεν είναι άμεσα σαφές ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίθεση, ανέφερε το δημοσίευμα των FΤ.

Οι αγορές πετρελαίου ήταν ήδη σε αναταραχή λόγω της έξαρσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όταν ο αμερικανικός στρατός έπληξε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, αφού το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο πολεμικά πλοία του Ναυτικού, σημείωσε η CENTCOM.

Σύμφωνα με την ίδια, τα τρία ιρανικά πλοία αποτελούν μέρος ενός «σκιώδους στόλου πολλών δισ. δολαρίων» που χρηματοδοτεί το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί τους.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, καταδίκασε τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία ως «έγκλημα πολέμου» και πράξη «οικονομικού πολέμου». Τα χτυπήματα έρχονται περίπου μια εβδομάδα μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας στη σύγκρουση, η οποία ξεπέρασε το ορόσημο των έξι μηνών τον Αύγουστο.

Το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχει αυξήσει το κόστος άλλων καυσίμων, όπως η βενζίνη και το ντίζελ, τα οποία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για το Σαββατοκύριακο της Labor Day στις ΗΠΑ.