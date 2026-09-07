Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωκοινοβουλίου» 2026-2027: Αιτήσεις έως 18 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα ο κατάλογος των σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα.

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European Parliament Ambassador Schools - EPAS) κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Το Πρόγραμμα EPAS πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2016. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών σχολείων.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στη δομή, τη λειτουργία και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών.

Για το σχολικό έτος 2026-2027, το Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί έως εκατόν τριάντα (130) σχολεία. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 στις 09:00 π.μ. και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 στις 6:00 μ.μ.Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν της αίτηση συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://epasgreece.eu/registration/.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα ο κατάλογος των σχολείων τα οποία θα γίνουν αρχικώς δεκτά στο Πρόγραμμα.

Η σχετική εγκύκλιος (συνημμένη) έχει σταλεί από το Υπουργείο σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα, με την περιγραφή, τη δομή και τους κανόνες του Προγράμματος, καθώς και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται: