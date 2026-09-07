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Αγρότες: Πώς θα μηδενισθεί η φορολογία για εισόδημα έως 20.000 ευρώ

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Πώς θα μηδενιστεί η φορολογία αγροτών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας
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Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου.

Μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Σύμφωνα με την εξειδίκευση που έκανε το ΥΠΕΘΟΟ, η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην κινητροδότηση αφενός των σημερινών παραγωγών να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην προσέλκυση νέων αγροτών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα (245.907 φυσικά πρόσωπα) φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.

Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 47 χιλιάδες αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.

Πίνακας: Αριθμός κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου (για αγρότες άνω των 30 ετών)

Κλίμακα Εισοδήματος

Αριθμός αγροτών

Μείωση φόρου

Αριθμός τέκνων

Αριθμός τέκνων

Από

Έως

0

1

2

3

4+

Σύνολο

0

1

2

3

4+

0,00

1.000

55.235

4.112

3.696

1.074

239

64.356

0

0

0

0

0

1.000,01

2.000

16.358

1.977

1.756

512

131

20.734

0

0

0

0

0

2.000,01

3.000

15.376

1.959

1.809

445

106

19.695

0

0

0

0

0

3.000,01

4.000

12.230

1.743

1.569

430

81

16.053

0

0

0

0

0

4.000,01

5.000

11.738

1.772

1.610

467

85

15.672

0

0

0

0

0

5.000,01

6.000

10.797

1.692

1.625

420

101

14.635

0

0

0

0

0

6.000,01

7.000

9.627

1.682

1.575

395

95

13.374

0

0

0

0

0

7.000,01

8.000

9.113

1.711

1.568

438

82

12.912

0

0

0

0

0

8.000,01

9.000

10.456

1.722

1.567

444

75

14.264

-33

0

0

0

0

9.000,01

10.000

5.429

1.511

1.332

365

61

8.698

-123

0

0

0

0

10.000,01

11.000

4.004

1.145

1.289

286

62

6.786

-323

-180

0

0

0

11.000,01

12.000

2.772

752

935

281

49

4.789

-523

-360

-100

0

0

12.000,01

13.000

2.357

623

735

219

46

3.980

-743

-560

-280

0

0

13.000,01

14.000

2.047

522

551

183

26

3.329

-963

-760

-460

0

0

14.000,01

15.000

1.772

446

482

128

31

2.859

-1.183

-960

-640

-70

0

15.000,01

16.000

1.549

383

465

124

29

2.550

-1.403

-1.160

-820

-180

0

16.000,01

17.000

1.381

316

373

115

24

2.209

-1.623

-1.360

-1.000

-290

0

17.000,01

18.000

1.203

301

337

97

16

1.954

-1.843

-1.560

-1.180

-400

0

18.000,01

19.000

1.058

253

322

96

15

1.744

-2.063

-1.760

-1.360

-510

0

19.000,01

20.000

939

238

310

90

12

1.589

-2.283

-1.960

-1.540

-620

0

20.000,01

21.000

785

221

229

61


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tags:
Αγροδιατροφή
Φόρος Εισοδήματος
Αγρότες
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