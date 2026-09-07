Πώς θα μηδενιστεί η φορολογία αγροτών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας

Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου.

Μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Σύμφωνα με την εξειδίκευση που έκανε το ΥΠΕΘΟΟ, η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην κινητροδότηση αφενός των σημερινών παραγωγών να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην προσέλκυση νέων αγροτών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα (245.907 φυσικά πρόσωπα) φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.

Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 47 χιλιάδες αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.

Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.

Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.

Πίνακας: Αριθμός κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου (για αγρότες άνω των 30 ετών)

Κλίμακα Εισοδήματος Αριθμός αγροτών Μείωση φόρου Αριθμός τέκνων Αριθμός τέκνων Από Έως 0 1 2 3 4+ Σύνολο 0 1 2 3 4+ 0,00 1.000 55.235 4.112 3.696 1.074 239 64.356 0 0 0 0 0 1.000,01 2.000 16.358 1.977 1.756 512 131 20.734 0 0 0 0 0 2.000,01 3.000 15.376 1.959 1.809 445 106 19.695 0 0 0 0 0 3.000,01 4.000 12.230 1.743 1.569 430 81 16.053 0 0 0 0 0 4.000,01 5.000 11.738 1.772 1.610 467 85 15.672 0 0 0 0 0 5.000,01 6.000 10.797 1.692 1.625 420 101 14.635 0 0 0 0 0 6.000,01 7.000 9.627 1.682 1.575 395 95 13.374 0 0 0 0 0 7.000,01 8.000 9.113 1.711 1.568 438 82 12.912 0 0 0 0 0 8.000,01 9.000 10.456 1.722 1.567 444 75 14.264 -33 0 0 0 0 9.000,01 10.000 5.429 1.511 1.332 365 61 8.698 -123 0 0 0 0 10.000,01 11.000 4.004 1.145 1.289 286 62 6.786 -323 -180 0 0 0 11.000,01 12.000 2.772 752 935 281 49 4.789 -523 -360 -100 0 0 12.000,01 13.000 2.357 623 735 219 46 3.980 -743 -560 -280 0 0 13.000,01 14.000 2.047 522 551 183 26 3.329 -963 -760 -460 0 0 14.000,01 15.000 1.772 446 482 128 31 2.859 -1.183 -960 -640 -70 0 15.000,01 16.000 1.549 383 465 124 29 2.550 -1.403 -1.160 -820 -180 0 16.000,01 17.000 1.381 316 373 115 24 2.209 -1.623 -1.360 -1.000 -290 0 17.000,01 18.000 1.203 301 337 97 16 1.954 -1.843 -1.560 -1.180 -400 0 18.000,01 19.000 1.058 253 322 96 15 1.744 -2.063 -1.760 -1.360 -510 0 19.000,01 20.000 939 238 310 90 12 1.589 -2.283 -1.960 -1.540 -620 0 20.000,01 21.000 785 221 229 61



