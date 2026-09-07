Πώς θα μηδενιστεί η φορολογία αγροτών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας

Μηδενίζεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα, κατά αναλογία με ό,τι εφαρμόστηκε για τους νέους έως 25 ετών και για τους πολύτεκνους. Η μείωση του φόρου εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).
Σύμφωνα με την εξειδίκευση που έκανε το ΥΠΕΘΟΟ, η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην κινητροδότηση αφενός των σημερινών παραγωγών να παραμείνουν στον αγροτικό τομέα και αφετέρου στην προσέλκυση νέων αγροτών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.
Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα για όσους είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-φυσικά πρόσωπα που έχουν άνω του 50% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα (245.907 φυσικά πρόσωπα) φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών.
Μειώσεις θα δουν 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω του αφορολόγητου ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 47 χιλιάδες αγρότες δηλώνουν περίπου 56% του συνολικού εισοδήματος (850 εκατ. από τα 1,5 δισ. ευρώ). Το μέγιστο ύψος οφέλους ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.
Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 87 εκατ. ευρώ για το πρώτο έτος εφαρμογής της απαλλαγής και 56 εκατ. ευρώ για τα έτη 2028 και επόμενα.
Παράδειγμα 1: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.
Παράδειγμα 2: Αγρότης με δύο τέκνα με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και σήμερα μηδενίζεται.
Παράδειγμα 3: Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ. Πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ και τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ, όφελος 2.900 ευρώ.
Πίνακας: Αριθμός κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος και μείωση φόρου (για αγρότες άνω των 30 ετών)
Κλίμακα Εισοδήματος
Αριθμός αγροτών
Μείωση φόρου
Αριθμός τέκνων
Αριθμός τέκνων
Από
Έως
0
1
2
3
4+
Σύνολο
0
1
2
3
4+
0,00
1.000
55.235
4.112
3.696
1.074
239
64.356
0
0
0
0
0
1.000,01
2.000
16.358
1.977
1.756
512
131
20.734
0
0
0
0
0
2.000,01
3.000
15.376
1.959
1.809
445
106
19.695
0
0
0
0
0
3.000,01
4.000
12.230
1.743
1.569
430
81
16.053
0
0
0
0
0
4.000,01
5.000
11.738
1.772
1.610
467
85
15.672
0
0
0
0
0
5.000,01
6.000
10.797
1.692
1.625
420
101
14.635
0
0
0
0
0
6.000,01
7.000
9.627
1.682
1.575
395
95
13.374
0
0
0
0
0
7.000,01
8.000
9.113
1.711
1.568
438
82
12.912
0
0
0
0
0
8.000,01
9.000
10.456
1.722
1.567
444
75
14.264
-33
0
0
0
0
9.000,01
10.000
5.429
1.511
1.332
365
61
8.698
-123
0
0
0
0
10.000,01
11.000
4.004
1.145
1.289
286
62
6.786
-323
-180
0
0
0
11.000,01
12.000
2.772
752
935
281
49
4.789
-523
-360
-100
0
0
12.000,01
13.000
2.357
623
735
219
46
3.980
-743
-560
-280
0
0
13.000,01
14.000
2.047
522
551
183
26
3.329
-963
-760
-460
0
0
14.000,01
15.000
1.772
446
482
128
31
2.859
-1.183
-960
-640
-70
0
15.000,01
16.000
1.549
383
465
124
29
2.550
-1.403
-1.160
-820
-180
0
16.000,01
17.000
1.381
316
373
115
24
2.209
-1.623
-1.360
-1.000
-290
0
17.000,01
18.000
1.203
301
337
97
16
1.954
-1.843
-1.560
-1.180
-400
0
18.000,01
19.000
1.058
253
322
96
15
1.744
-2.063
-1.760
-1.360
-510
0
19.000,01
20.000
939
238
310
90
12
1.589
-2.283
-1.960
-1.540
-620
0
20.000,01
21.000
785
221
229
61