Μητσοτάκης: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη πια μιλάμε με έργα, όχι με λόγια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το απόγευμα το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που κατασκευάζεται σε έκταση 16 στρεμμάτων, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το απόγευμα το Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, που κατασκευάζεται σε έκταση 16 στρεμμάτων, στον χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος».

Συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ξεναγήθηκε από τον δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου στον χώρο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί κλειστή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, με κερκίδες χωρητικότητας 1.276 θεατών, κλειστή πισίνα εκμάθησης για παιδιά και ανοιχτή πισίνα με κερκίδες χωρητικότητας 480 θεατών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης χώρους φυσικοθεραπείας, αίθουσες γυμναστικής, ιατρείο, γραφεία και εκτεταμένους χώρους στάθμευσης και έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με ισχυρή θερμομόνωση, αξιοποίηση φυσικού φωτισμού, συστήματα σκίασης και φωτοβολταϊκά.

Μετά την επίσκεψη ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Σεβασμιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην Κυβέρνηση, πράγματι σήμερα είναι μία σπουδαία μέρα και αισθάνομαι ότι δικαιώνεται, στο πρόσωπο του Δημάρχου και στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε εδώ και 20 και χρόνια, για την αξιοποίηση αυτού του χώρου και την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κολυμβητηρίου, που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης.



Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι το έργο αυτό, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζεται και το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, πέρασε, όπως και πολλά άλλα, από σαράντα κύματα, καταφέραμε όμως και το ξεκολλήσαμε. Χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.



Αγαπητέ μου Υπουργέ και Σεβασμιώτατε, αν δεν κάνω λάθος είναι το μεγαλύτερο νέο αθλητικό έργο το οποίο κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ελληνική επικράτεια, όχι απλά στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και αυτό σηματοδοτεί, Σεβασμιώτατε, το έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της κυβέρνησης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.



Έχω έρθει στη Δυτική Θεσσαλονίκη πάμπολλες φορές και νομίζω πια ότι μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι πρώτα και πάνω απ' όλα νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής, νοιαζόμαστε και για τη δυνατότητα των νέων παιδιών να μπορούν να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.



Και προφανώς, Σεβασμιώτατε, δεν σταματάμε εδώ. Έχω μιλήσει πολλές φορές, το ξαναλέω και σήμερα εδώ, από τα όρια του Δήμου σας, ότι το Μετρό θα έρθει στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Οι μελέτες ξεκινούν άμεσα. Τώρα που ολοκληρώσαμε τη βασική γραμμή, η προσοχή μας στρέφεται για ακόμα μια φορά δυτικά.



Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να πάμε να δούμε και το σχολείο το οποίο είχαμε ήδη επισκεφθεί μια φορά, ένα από τα 17 ολοκαίνουρια σχολεία, τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία με σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία, διότι καλύπτουμε με αυτόν τον τρόπο και τη συντήρηση των σχολείων για πολλά χρόνια.



Κι έτσι ελπίζω με την ευχή σας και με την ευλογία σας, Σεβασμιώτατε, να είμαστε και πάλι εδώ, εφόσον το θελήσει και ο ελληνικός λαός, να μπορούμε το 2028 να εγκαινιάσουμε αυτό το έργο, που νομίζω ότι θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το αξίζουν αυτό το κολυμβητήριο. Νομίζω ότι θα είναι ίσως το πιο ωραίο κολυμβητήριο στη χώρα και πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, ο οποίος, ξέρετε, είναι πεισματάρης ο Δήμαρχος -κι εσείς είστε πεισματάρης, με την καλή έννοια-, διότι κίνησε γη και ουρανό για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο. Και βέβαια και το Υπουργείο, το οποίο αξιοποίησε -πρέπει να το πούμε αυτό- μεγάλο χώρο από το δικό του χρηματοδοτικό εργαλείο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεών του, για να μπορέσει να προτεραιοποιήσει τη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Διότι άλλο να μιλάμε -έχουμε χορτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικά στο παρελθόν από λόγια, από λόγια κι από μουσαμάδες έχουμε χορτάσει- κι άλλο να κάνουμε έργα και να βάζουμε και το χρήμα, το δημόσιο χρήμα, εκεί που πραγματικά θεωρούμε ότι πρέπει να μπει, προτεραιοποιώντας στην πράξη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ».



O δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ανέφερε από την πλευρά του: «Κατασκευάζεται ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα, το οποίο εσείς το πιστέψατε, εσείς το χρηματοδοτήσατε, με δική σας εντολή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχόμαστε να το εγκαινιάσετε εν λειτουργία εσείς, την άνοιξη του 2028».



Δεκαεπτά ολοκαίνουργια σχολεία στη Δυτική Μακεδονία - Εξασφαλισμένη η συντήρησή τους για 25 χρόνια



Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το νέο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, νεόδμητο σχολικό συγκρότημα που αντικατέστησε το παλιό προκατασκευασμένο κτήριο του 1970, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κατασκευής 17 νέων σχολικών συγκροτημάτων στον Νομό Θεσσαλονίκης, μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού φορέα και με εξασφαλισμένη τη συντήρησή τους για 25 χρόνια.



Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρο Κυρίζογλου, ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του Σχολείου Βιργινία Αρβανιτίδου στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στη βιβλιοθήκη και στις αίθουσες πληροφορικής που στεγάζονται στο βασικό κτήριο δύο ορόφων, αλλά και στον ανεξάρτητο χώρο όπου έχει κατασκευαστεί γυμναστήριο.



Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Εγώ χαίρομαι, Σεβασμιώτατε, Δήμαρχε, πάρα πολύ που επισκέπτομαι σήμερα και πάλι, έτοιμο, αυτό το ολοκαίνουργιο σχολείο, το 5ο Δημοτικό Σχολείο εδώ στους Αμπελόκηπους. Δωδεκαθέσιο, θα υποδεχθεί παραπάνω από 200 μαθητές, κα Διευθύντρια, σε λίγες μέρες από τώρα.



Ένα μόνο από τα 17 σχολεία τα οποία κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία -τα 16, βέβαια, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης-, ολοκαίνουργια, υποδειγματικά, βιοκλιματικά, προσβάσιμα, ευχάριστα, φιλικά, όμορφα, με τους χώρους άθλησής τους, όπως πρέπει να είναι ένα σύγχρονο σχολείο τον 21ο αιώνα.



Θερμά συγχαρητήρια στο Υπουργείο, στις "Κτιριακές Υποδομές", που έφεραν εις πέρας αυτό το απαιτητικό έργο. Μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ γιατί και αυτή τήρησε τα χρονοδιαγράμματά της. Θα παραδίδουμε εντός των επομένων μηνών και τα εναπομείναντα σχολεία, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία εντός και αυτού του σχολικού έτους.



Και να επαναλάβω κι εγώ πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτό το σχήμα, αυτός ο τεχνικός όρος "σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα" μπορεί να μην λέει πολλά στους πολίτες, όμως επειδή πληρώνουμε ουσιαστικά το έργο σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο και τη συντήρηση, ώστε να μην έχουμε το πρόβλημα να κατασκευάζουμε καινούργιες υποδομές και μετά από 5, 10 χρόνια αυτές να φθίνουν με μεγάλη ταχύτητα.



Αλλά για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή, η μεγαλύτερη χαρά θα είναι τα χαμόγελα των παιδιών στον αγιασμό όταν θα έρθουν σε αυτό το σχολείο.



Καλορίζικο να είναι και καλή αρχή. Καλή αρχή στη σχολική χρονιά».



Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σημείωσε: «17 σχολεία μέσω συμπράξεων δημοσίου - ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το μόνο πράγμα το οποίο θέλω να πω εγώ, πέραν του ότι το σχολείο αυτό είναι καταπληκτικό και συγχαρητήρια και στη ΜΕΤΚΑ, είναι το γεγονός ότι πλέον η συντήρηση για 25 χρόνια για τα 17 σχολεία περνάει, αγαπητέ Λάζαρε, στον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης, άρα ο ιδιωτικός τομέας κρατάει και τη συντήρηση στα 17 σχολεία. Από εκεί και πέρα, είναι τα πιο σύγχρονα, τα καλύτερα σχολεία τα οποία δίνουμε στην Κεντρική Μακεδονία και γι' αυτό είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι».



Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε: «Ευχαριστούμε την εταιρεία που το κατασκευάζει, τους εργαζόμενους αυτής της εταιρείας, που ήταν συνεπέστατοι και έχυσαν ιδρώτα πολύτιμο εδώ, για να είμαστε σήμερα έτοιμοι.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μα πάνω απ΄ όλα, κ. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω εσάς. Διότι -πρέπει να πούμε γιατί- υπήρχε ένα πρόγραμμα για τα 17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, ένα ανάλογο για την Αθήνα έγινε, το δικό μας ήταν πεθαμένο και το αναστήσατε εσείς. Με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν γινόταν. Από τα 17 σχολεία συνολικού προϋπολογισμού 159, 160 σχεδόν εκατομμυρίων, ένα είναι στην Κατερίνη, 16 είναι στον Νομό Θεσσαλονίκης και είναι επίσης τα περισσότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Μεγάλες ευχαριστίες και στην νυν υπουργό Παιδείας, την κα Σοφία Ζαχαράκη, τις "Κτιριακές Υποδομές" και τον έχοντα την ευθύνη για την εκτέλεση, αλλά και για τις "Κτιριακές Υποδομές", τον άφησα τελευταίο, δεν τον ξεχνάω, τον κ. Χρήστο Δήμα.

Είναι δωδεκαθέσιο, ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Έπρεπε να ζήσει το απέναντι σχολείο 20 χρόνια, κατασκευάστηκε το 1970 στην περίοδο της δικτατορίας, προκάτ, προορίζονταν μέχρι το 1990 και έζησε 54 ολόκληρα χρόνια το σχολείο με τη συντήρηση την καλή που είχαμε και ήρθε αυτό να αντικαταστήσει το παλιό προκάτ σχολείο. Σας ευχαριστούμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ