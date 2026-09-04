Δύο νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο

Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων σήμερα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, κοντά στον λόφο Αλί Τάχερ, τους οποίου τον έλεγχο δήλωσε ότι πήρε το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων σήμερα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης, κοντά στον λόφο Αλί Τάχερ, τους οποίου τον έλεγχο δήλωσε ότι πήρε το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Δύο νέοι άνδρες "αποτέλεσαν στόχο" ενώ επέβαιναν σε μηχανάκι" στη Ναμπατίγια, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI στα γαλλικά, NNA στα αγγλικά).

"Οι ομάδες πρώτων βοηθειών μετέφεραν τις σορούς σε ένα από τα νοσοκομεία" της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι πήρε τον έλεγχο του λόφου Αλί Τάχερ, που χρησίμευε ως στρατηγική θέση στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ και που έχει θέα στη Ναμπατίγια.

Ο στρατός θα ενισχύσει στο εξής εκεί τις θέσεις του για να "εμποδίσει τον εχθρό να ξαναπάρει θέση στην περιοχή", δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί από τον Ιούνιο, μετά το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, παράλληλα με τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Οι οικογένειες που επιστρέφουν στη Ναμπατίγια χάρη στην εκεχειρία "είναι αντιμέτωπες με μια γενικευμένη καταστροφή, την απουσία βασικών υπηρεσιών, την έλλειψη ασφάλειας που συνεχίζεται", δήλωσε με αποδοκιμασία ο συντονιστής Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στον Λίβανο Ιμράν Ρίζα σήμερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την επίσκεψή του στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο διεξάγοντας από τις αρχές Μαρτίου πλήγματα στο Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, προκαλώντας ισραηλινά αντίποινα που μετρούν ήδη περισσότερους από 4.300 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ