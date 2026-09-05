Star Bulk: Στην Euronext Athens με δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων μετοχών

Οι μετοχές της Star Bulk θα διαπραγματεύονται στην Αθήνα με το σύμβολο «SBLK», με το οποίο διαπραγματεύονται και στο Nasdaq Global Select Market.

Η Star Bulk Carriers Corp., συμφερόντων του εφοπλιστή Πέτρου Παππά, δρομολογεί την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, προχωρώντας ταυτόχρονα σε δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου και είναι εισηγμένη στο Nasdaq από τον Δεκέμβριο του 2007, σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι έχει λάβει τις απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις στην Ελλάδα για την εισαγωγή και τη δημόσια προσφορά.

Οι μετοχές της Star Bulk θα διαπραγματεύονται στην Αθήνα με το ίδιο σύμβολο, «SBLK», που χρησιμοποιείται και στο Nasdaq Global Select Market. Η εισαγωγή αφορά το σύνολο των κοινών μετοχών της εταιρείας που βρίσκονται σε κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της προσφοράς.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί το εύρος τιμών της προσφοράς, ενώ η διαδικασία εγγραφών θα ξεκινήσει στις 9 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καθοριστεί και να δημοσιοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης.

Ο διακανονισμός της προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών στην Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Με βάση τη μέγιστη τιμή προσφοράς των 25,50 ευρώ ανά νέα μετοχή και υπό την προϋπόθεση ότι θα διατεθεί το σύνολο των 4,4 εκατ. νέων μετοχών, τα καθαρά έσοδα της Star Bulk εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 104,9 εκατ. ευρώ. Τα εκτιμώμενα έξοδα της δημόσιας προσφοράς και της εισαγωγής υπολογίζονται σε περίπου 7,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο για το ενδιαφέρον της οικογένειάς του να συμμετάσχει στην προσφορά, μέσω νομικών προσώπων που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας και επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών.

Η δυνητική επένδυση μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 6 εκατ. ευρώ, υπό την επιφύλαξη των τελικών όρων και προϋποθέσεων της προσφοράς.

Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2026 προχώρησε στην ακύρωση 313.894 ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν επαναγοραστεί στο Nasdaq κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους.

Οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και θα προσφερθούν σε μη Αμερικανούς επενδυτές εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο υπεράκτιων συναλλαγών και σύμφωνα με τον Κανονισμό S του αμερικανικού Securities Act.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

