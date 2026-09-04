Υπ. Παιδείας: «Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας»

Η συγκεκριμένη συζήτηση «αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου», που δίνει «περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».

«Τα βιβλία δεν αποτελούν επιλογές της πολιτικής ηγεσίας ως προς το περιεχόμενό τους. Αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ακριβώς ώστε η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού να πραγματοποιείται με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια και να μην εξαρτάται από την προσωπική κρίση του εκάστοτε υπουργού».

Αυτό τόνισαν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκύψει αναφορικά με το περιεχόμενο βιβλίου που συμπεριλαμβάνεται στο νέο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έχουν ήδη δοθεί δημόσιες διευκρινίσεις από τον εκδοτικό οίκο, σύμφωνα με τις οποίες δεν απεικονίζουν όσα τους αποδόθηκαν σε σχετικά δημοσιεύματα.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η διαδικασία δεν σταματά με την ένταξη ενός βιβλίου στο Μητρώο. «Πέρα από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις για διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας έχει ήδη δημιουργηθεί από το ΙΕΠ πλατφόρμα καταγραφής επισημάνσεων και λαθών, ώστε παρατηρήσεις που προκύπτουν να καταγράφονται και να εξετάζονται με τον προβλεπόμενο θεσμικό τρόπο», επισήμαναν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη συζήτηση «αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία του Πολλαπλού Βιβλίου», που δίνει «περισσότερες επιλογές, περισσότερα παιδαγωγικά εργαλεία και όχι μία μοναδική επιλογή για όλους».

«Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εγκαταλείπει τη λογική του ενός και μοναδικού εγχειριδίου που χρησιμοποιείται οριζόντια σε όλα τα σχολεία και εισάγει περισσότερες επιστημονικά αξιολογημένες επιλογές και μεγαλύτερο χώρο για την παιδαγωγική κρίση και τις ανάγκες κάθε σχολικής τάξης», σημείωσαν.

Επιπλέον, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο εκδοτικός οίκος που εξέδωσε το βιβλίο της Γλώσσας Β΄ Δημοτικού, για το οποίο έγινε αναφορά σε δημοσιεύματα, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για «κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων» και σημείωσε ότι «παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό». Μάλιστα, ενημέρωσε ότι έχει προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου «Νήσος» έχει ως εξής:

«Τις τελευταίες μέρες ανακινείται από μερίδα του Τύπου κακόβουλη και ενορχηστρωμένη επίθεση συντηρητικών κύκλων στο βιβλίο της Γλώσσας Β΄ δημοτικού των εκδόσεών μας. Επίθεση που επιπροσθέτως είναι ψευδής και παραπλανητική καθώς ερμηνεύει μέρος της εικονογράφησης του βιβλίου με κριτήριο τα δικά της ιδεοληπτικά και αντιδημοκρατικά μέτρα και σταθμά. Παραποιείται το περιεχόμενο δύο εικόνων και παραπληροφορείται σκόπιμα το κοινό καταγγέλλοντας θέσεις θεσμοθετημένες από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στην ενότητα του βιβλίου ”Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;” παρουσιάζονται εικονογραφήσεις διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων που δύνανται να αφορούν τη ζωή ενός παιδιού, π.χ. γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, φίλοι κ.ο.κ. Η εικόνα με αριθμό 1 παρουσιάζει μια μονογονεϊκή οικογένεια (μία μητέρα) με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το οποίο παίζει με ένα κουνέλι. Εδώ παραπλανητικά αναφέρεται ότι απεικονίζεται οικογένεια ”με δύο γυναίκες και ένα παιδί”. Η εικόνα 4, απεικονίζει οικογένεια ετερόφυλων ατόμων (πατέρας και μητέρα) με δύο παιδιά και όχι δύο μπαμπάδες με δύο παιδιά, όπως παραπλανητικά διακινείται. Από ό,τι φαίνεται μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά, πόσο μάλλον μια μητέρα.

Είναι προφανές ότι ως δημοκρατικοί πολίτες αποδεχόμαστε πλήρως τις αρχές της συμπερίληψης, της ισοτιμίας και του σεβασμού της διαφοράς, επομένως και των διαφορετικά δομημένων οικογενειών, τις οποίες κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία αποδέχεται και έχει θεσμοθετήσει και νομικά. Φυσικά αποδεχόμαστε την έκφραση αντίθετων απόψεων καθώς πάντα στην ιστορία υπάρχουν πρόσωπα που αντιστέκονται (μάταια βέβαια) στην δημοκρατική πρόοδο. Δεν θα ανεχτούμε όμως την σκόπιμη παραποίηση του περιεχόμενου και συκοφάντηση του βιβλίου, των συγγραφέων και των εκδόσεών μας. Και για τον λόγο αυτό έχουμε προβεί στις αναγκαίες νομικές ενέργειες, ώστε να προστατεύσουμε και την προσωπικότητά μας και το θεσμό του πολλαπλού βιβλίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ