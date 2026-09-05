Ποια είναι η νέα real estate επένδυση 95 εκατ. στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία)

«Στα σκαριά» μία ακόμα μεγάλη επένδυση στον τομέα ακινήτων του γνωστού στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή ομίλου «Μεντεκίδης». Πώς θα είναι το μικτής χρήσης και πολυλειτουργικού χαρακτήρα project στην Πυλαία. Υποβολή φακέλου στην Enterprise Greece).

«Στα σκαριά» είναι μία ακόμα μεγάλη επένδυση στον τομέα ακινήτων του γνωστού στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή ομίλου «Μεντεκίδης Κατασκευαστική Α.Ε.», που προωθεί projects δεκάδων εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη Θεματικού Πάρκου Επιχειρηματικότητας , Εμπορίου, και Αναψυχής, στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός οργανωμένου συγκροτήματος πολυλειτουργικού χαρακτήρα, μικτής χρήσης, με κεντρικό στοιχείο ένα ψηλό κτίριο γραφείων, το οποίο θα λειτουργεί ως επιχειρηματικός κόμβος και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Στη βάση του κτιρίου και στον περιβάλλοντα χώρο αναπτύσσεται ανοικτό εμπορικό πάρκο, το οποίο περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου. Η κατακόρυφη ανάπτυξη της δόμησης επιτρέπει τη διατήρηση μεγάλου μέρους της έκτασης ως ελεύθερου χώρου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας για εργαζομένους, επισκέπτες και κατοίκους. Το επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σε μία έκταση άνω των 100 στρεμμάτων (περίπου 101.500 τ.μ.), η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων εμπορικών και επιχειρηματικών εγκαταστάσεων. Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης προϋπολογίζεται σε άνω των 95 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (Ε.Μ.Ε) για την περιοχή.

Για το εν λόγω project, ο φορέας έχει καταθέσει σχετικό φάκελο στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE με την υπ’ αριθ. 18100/08-04-2026 αίτηση, με τη διαδικασία να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ώς τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Ο φορέας επένδυσης αιτείται την ένταξη του έργου στις διατάξεις του ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», (υποπερίπτωση αα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1 περίπτωση α), και τη λήψη του κινήτρου χωροθέτησης του άρθρου 7 (εκπόνηση και έγκριση ΕΣΧΑΣΕ) και τη λήψη του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9, του ν.4864/2021.

Η Μεντεκίδης Κατασκευαστική συνδέεται και με διαγωνισμό του (πρώην) ΤΑΙΠΕΔ, κυρίως μέσω της εμβληματικής τουριστικής επένδυσης στο παραθαλάσσιο ακίνητο του Αγίου Ιωάννη στη Σιθωνία Χαλκιδικής, σε έκταση 260, για την δημιουργία μεγάλου τουριστικού project.