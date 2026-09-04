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Τραμπ: Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

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Τραμπ: Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ
Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν
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