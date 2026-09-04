Τραμπ: Έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία – Υπάρχει καλη πιθανότητα συμφωνίας

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναχώρησαν με στόχο να σφυρηλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναχώρησαν με στόχο να σφυρηλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει το πέμπτο έτος του. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε επίσης αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα.

«Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δυο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο, δήλωσαν νωρίτερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

«Σπουδαία πράγματα με την Κίνα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας του προεδρικού αεροσκάφους που δώρισε στις ΗΠΑ το Κατάρ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Τον Ιούλιο, λόγω μιας απειλής ασφαλείας, ο Τραμπ, που βρισκόταν στην Τουρκία, αναγκάστηκε να επιστρέψει με άλλο αεροσκάφος.

«Θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες για την αναβάθμιση και θα σταλεί τον Οκτώβριο για να τελειοποιηθεί», είπε ο Τραμπ, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να μεταβεί στην Ιρλανδία. Προηγουμένως, είχε υποστηρίξει ότι για την αναβάθμιση θα χρειαζόταν περίπου ένας μήνας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ