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Τραμπ: Απειλεί ότι θα πλήξει «πολύ σύντομα» το «Βουνό της Αξίνας»

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Τραμπ: Απειλεί ότι θα πλήξει «πολύ σύντομα» το «Βουνό της Αξίνας»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ιράν
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