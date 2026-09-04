Τραμπ: Απειλεί ότι θα πλήξει «πολύ σύντομα» το «Βουνό της Αξίνας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε απόψε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν το «Βουνό της Αξίνας» πολύ σύντομα.

Το «Βουνό της Αξίνας» η κωδική ονομασία μιας οχυρωμένης πυρηνικής εγκατάστασης του Ιράν, βρίσκεται κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ και περιλαμβάνει δύο πολύ βαθιά, υπόγεια συγκροτήματα σηράγγων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε και πάλι τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας ότι είναι «παιχνιδάκι» για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ