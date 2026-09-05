Πού ανοίγει το πρώτο attica Beauty Store

Ποια τα χαρακτηριστικά του νέου concept καταστήματος της Αττικά Πολυκαταστήματα και ποιος ο σχεδιασμός για το μέλλον.

Στο The Mall Athens αναμένεται να ανοίξει τον ερχόμενο Νοέμβριο το πρώτο αυτόνομο attica Beauty Store, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη ενός νέου concept καταστημάτων ομορφιάς, με τη «σφραγίδα» της Αττικά Πολυκαταστήματα.

Αυτό αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας, υπό τον Δημοσθένη Μπούμη, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησε την Πέμπτη η Ideal Holdings.

Το νέο concept

Όπως έχει γράψει από το καλοκαίρι το insider.gr, τα attica Beauty Stores θα είναι ένα νέο, ευέλικτο concept καταστημάτων ομορφιάς σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας που θα διαθέτουν exclusive brands.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η λειτουργία 4-6 καταστημάτων έως το 2029 συνολικής έκτασης 3.000-3.500 τ.μ. με το πρώτο να κάνει «πρεμιέρα» τον Νοέμβριο.

Μάλιστα για την ανάπτυξη του concept attica beauty, η διοίκηση αναζητά και ευκαιρίες εκτός Αττικής.

Επενδύσεις 18 εκατ. ευρώ έως το 2027, τι έρχεται ως το 2030

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμη, οι επενδύσεις της Αττικά Πολυκαταστήματα εκτιμώνται σε περίπου 8 εκατ. ευρώ το 2026 και τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ το 2027, εκ των οποίων περίπου 4-5 εκατ. ευρώ αφορούν σε τέσσερα νέα καταστήματα.

Ήδη, υπάρχει συμφωνία για τρία νέα καταστήματα στη Riviera Galleria στο Ελληνικό, καθώς και για ένα monobrand κατάστημα στο The Mall Athens, με προγραμματισμένη λειτουργία όλων το φθινόπωρο του 2027.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η ανάπτυξη νέων εργαλείων CRM και loyalty για την ενίσχυση της σχέσης με τον πελάτη, ενώ κανονικά προχωρούν και οι επενδύσεις της εταιρείας σε υποδομές 3PL logistics και στα νέα front-end συστήματα.

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται και στο κομμάτι του e-commerce, με την Αττικά Πολυκαταστήματα να αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο από το 2027 να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και να υπερδιπλασιαστεί, ο αριθμός προϊόντων και κατηγοριών που προβάλλονται online.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι η Αττικά Πολυκαταστήματα έχει καταρτίσει ένα στρατηγικό επενδυτικό πλάνο με ορίζοντα το 2030 και με γνώμονα ένα νέο κεφάλαιο για το premium retail στην Ελλάδα.

Ήδη, από το 2021, η εταιρεία υλοποιεί το επενδυτικό πλάνο «Elevation Project» για το οποίο, μόνο την τελευταία τριετία, έχει επενδύσει 21 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του «Elevation Project», τα attica στοχεύουν σε επενδύσεις ύψους 7 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2030, ή σωρευτικά σε επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες τάσεις του retail και στοχεύοντας στην αναβαθμισμένη εμπειρία του πελάτη σε όλα τα κανάλια και σημεία (πολυκατάστημα, monobrand κατάστημα και ηλεκτρονικό κανάλι), τα attica εστιάζουν σε συνεχή αναβάθμιση των χώρων, ενίσχυση του brand portfolio και εισαγωγή premium υπηρεσιών, όπως VIP δωμάτια, personal shopping, αναβαθμισμένες υπηρεσίες μόδας, ομορφιάς και εστίασης.

Σήμερα, τα attica διατηρούν μερίδιο 11% στην εγχώρια αγορά premium retail, η οποία το 2025 αποτιμήθηκε στα 1,5 δισ. ευρώ. Έως το 2030, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στο 15%-16%, με το συνολικό μέγεθος της αγοράς να εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία διαχειρίζεται συνολικά 69.000 τ.μ., απασχολεί περισσότερους από 2.200 εργαζομένους και συνεργάζεται με περισσότερους από 330 προμηθευτές από την ελληνική και διεθνή αγορά.

Πού τίθεται ο πήχης για τις επιδόσεις του 2026

Μετά από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, ο πήχης της ανάπτυξης τίθεται ακόμη πιο ψηλά για το σύνολο του 2026. Η εταιρεία προσβλέπει για το 2026 σε αύξηση εσόδων και συγκρίσιμων EBITDA κατά 7%-9%, καθώς και σε ενίσχυση των EBT κατά 8%-10%.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων αναμένεται να διαδραματίσουν οι δύο τελευταίοι μήνες του έτους - Νοέμβριος και Δεκέμβριος - καθώς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της ετήσιας δραστηριότητας, καθιστώντας τις περιόδους της Black Friday και των Χριστουγέννων ιδιαίτερα κρίσιμες.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Αττικά Πολυκαταστήματα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 7% στα 113,6 εκατ. ευρώ έναντι 106,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας αδιάλειπτη ανοδική τάση καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 43,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7%, με μικτό περιθώριο 38%, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 12,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3% συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 10,4 εκατ. (+2%), τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. (+4,5%), ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 5%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το δίκτυο φυσικών καταστημάτων συνέχισε τη θετική του πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του πρόταση με την προσθήκη περισσότερων από 60 νέων brands.

Οι πωλήσεις του δικτύου αυξήθηκαν κατά 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με την επισκεψιμότητα να διατηρείται σταθερή σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 3,6%, ενώ η μέση αξία συναλλαγής ενισχύθηκε κατά 2,5%.

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εμπορικής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στην άνοδο του conversion rate, που είναι η σχέση μεταξύ του αριθμού των συναλλαγών και της επισκεψιμότητας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 37%, έναντι 35,5% το 2025.

Θετική ήταν και η πορεία των πωλήσεων Tax Free προς πελάτες από τρίτες χώρες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά περίπου 2%, παρά την επιβράδυνση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λόγω των επικρατουσών γεωπολιτικών συνθηκών. Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις Tax Free αντιστοιχούν πλέον στο 10,5% των συνολικών πωλήσεων.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Ο συνεχής εμπλουτισμός της προϊοντικής γκάμας, η οποία ξεπερνάει τους 60.000 κωδικούς, διεύρυνε σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές και συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2025, ενώ αντίστοιχα η επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενισχύθηκε κατά 22%.

Η είσοδος στο Εuronext Athens

Τους προηγούμενους μήνες ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια προσφορά των μετοχών της Αττικά Πολυκαταστήματα, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Η ισχυρή επενδυτική ανταπόκριση αποτυπώθηκε στην υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 3,9 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε σε 3,20 ανά μετοχή ενώ συνολικά διατέθηκαν 18.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αναπτυξιακή πορεία της Αττικά Πολυκαταστήματα και ενισχύοντας την παρουσία τους στην ελληνική επιχειρηματική και επενδυτική αγορά.