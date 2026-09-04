Πορεία ενστόλων στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ

Οι διαδηλωτές ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την επέκταση της μάχιμης πενταετίας και αυξήσεις μισθών.

Πορεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν εκπρόσωποι ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων ενόψει της 90ης ΔΕΘ.

Οι διαδηλωτές ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την επέκταση της μάχιμης πενταετίας και αυξήσεις μισθών.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν και οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με τον πατέρα του να ηγείται της πορείας και να ζητά μέτρα για την προστασία των αστυνομικών

«Μας θυμούνται στις κρίσεις, μας ξεχνάνε στις λύσεις», τόνισαν μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους πριν την έναρξη της πορείας εκπρόσωποι ενώσεων, στρέφοντας τα βέλη τους κατά της κυβέρνησης σύμφωνα με το thestival.gr, ενώ εξέφρασαν και τη δυσαρέσκειά τους για την αντιμετώπιση που έχουν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε, να διαδηλώσουμε και να μεταφέρουμε ότι η πολιτεία οφείλει στον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό, οφείλει στους ένστολους, οφείλει στους εργαζόμενους που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια τη ζωή τους για να διατηρούν την ασφάλεια, να διατηρούν τα δάση μας σε ασφάλεια, να διατηρούν τα χωρικά μας ύδατα καθώς επίσης και στις ένοπλες δυνάμεις. Διεκδικούμε την επέκταση της μάχιμης πενταετίας, την επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης», ανέφερε σε δηλώσεις του στο περιθώριο της διαδήλωσης ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Μαυραγάνης.