Πέμπτη εβδομάδα πτώσης στις ευρωαγορές - «Έλαμψε» η VW

Η μετοχή της Volkswagen έκανε ράλι 5,7% φτάνοντας σε υψηλό δύο μηνών ωστόσο ο τίτλος της μετρά βουτιά 22% μέχρι στιγμής φέτος.

Την πέμπτη εβδομάδα απωλειών τους κλείδωσαν οι ευρωαγορές με πτώση 0,8%, μπαίνοντας με το αριστερό στον Σεπτέμβριο μετά από πέντε μήνες κερδών, αν και το ράλι της μετοχής της Volkswagen έβαψε με πράσινο τους δείκτες την Παρασκευή μετά τη συμφωνία της αυτοκινητοβιομηχανίας σε ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,12% στις 649,88 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,19% στις 6.394 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κέρδισε 0,17% στις 26.046 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,09% στις 8.278 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έμεινε αμετάβλητος στις 10.831 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολίσθησε 0,28% στις 52.100 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 σκαρφάλωσε 0,25% στις 20.050 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Volkswagen έκανε ράλι 5,7% φτάνοντας σε υψηλό δύο μηνών, αφού το εποπτικό συμβούλιο της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης κατέληξε σε συμφωνία αναδιάρθρωσης του Ομίλου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει πιέσεις από τους δασμούς των ΗΠΑ, τη στάσιμη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και από επιθετικούς Κινέζους ανταγωνιστές της που έχουν βλάψει το περιθώριο κέρδους της και έχουν πλήξει τη μετοχή της.

Παρά την άνοδο της Παρασκευής, ο τίτλος της μετρά βουτιά 22% μέχρι στιγμής φέτος. «Οι επενδυτές έχουν τη συνήθεια να χειροκροτούν τις σημαντικές προσπάθειες μείωσης του κόστους, ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η αντίστοιχη εταιρεία να κάνει περικοπές πολύ κοντά στο... κόκκαλο και να μην διαθέτει πόρους σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκαμψη», επεσήμανε ο Νταν Κόατσγουορθ, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell.

Ενθουσιασμένος από την απόδοση της VW, ο δείκτης αυτοκινήτων κέρδισε 1,1%. Κοιτώντας προς την επόμενη εβδομάδα, η εστίαση της αγοράς θα μετατοπιστεί στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται ευρέως αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η JPMorgan και η BNP Paribas αναμένουν από την ΕΚΤ να προβεί σε άλλη μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας ενισχύουν την υπόθεση για περαιτέρω σύσφιξη.

Η εβδομαδιαία πτώση τροφοδοτήθηκε από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και αύξησε τις ανησυχίες των επενδυτών για τον άκαμπτο πληθωρισμό, το μεγάλο δημόσιο χρέος και την παρατεταμένη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Μια ανθεκτική έκθεση για τις μισθοδοσίες των ΗΠΑ διαμόρφωσε επίσης το κλίμα της Παρασκευής, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Fed θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα.

Οι επενδυτές στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στα στοιχεία του πληθωρισμού των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για ένα σαφέστερο σήμα σχετικά με την πορεία της Fed.