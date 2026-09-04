«Δεν είμαστε υπερήφανοι που κυβερνήσαμε 1.413 ημέρες, αλλά για το ότι η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα σύστασης της κυβέρνησης», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Μπάρι της Κάτω Ιταλίας.

«Δεν είμαστε υπερήφανοι που κυβερνήσαμε 1.413 ημέρες, αλλά για το ότι η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα σύστασης της κυβέρνησης», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από το Μπάρι της Κάτω Ιταλίας.

Σε εκδήλωση που οργάνωσε το κόμμα της, “Αδέλφια της Ιταλίας”, η Μελόνι γιόρτασε το ρεκόρ που κατέρριψε σήμερα η κυβερνητική συμμαχία της οποίας ηγείται. Είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση της μεταπολεμικής Ιταλίας. Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ ανήκε στη δεύτερη κυβέρνηση Μπερλουσκόνι.

«Η σταθερότητα είναι η πρώτη μεγάλη μας μεταρρύθμιση, η Ιταλία έπαψε να είναι η χώρα που παρακολουθείτο πολύ στην Ευρώπη», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης σύμφωνα με την οποία «με τη σταθερότητα μπορείς να υπαγορεύεις επιλογές, αντί να τις υφίστασαι».

Μελόνι: Η αποδοχή μας από τον κόσμο είναι υψηλότερη από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

«Υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες νόμιζα ότι κολυμπούσα μέσα σε κόλλα, αλλά δεν το έβαλα κάτω και δεν εννοώ να το κάνω τώρα», είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας, η οποία ζήτησε «να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες» από τους στενότερους συνεργάτες της.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό, δήλωσε ότι «οι ιταλικές προτάσεις αποτελούν, πλέον, νόμο της Ένωσης, είναι μέρος του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού», υπενθυμίζοντας με έμφαση τη δημιουργία ιταλικών, κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες στην Αλβανία.

«Για χρόνια μας αποκαλούσαν εξτρεμιστές και μετά μιμήθηκαν τα πάντα. Αυτό σημαίνει να μετράς στις Βρυξέλλες, να καταφέρνεις να μετρά η δεξιά», ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ