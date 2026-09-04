Telekom: Η νέα εποχή του ΟΤΕ - Οι αλλαγές σε υπηρεσίες και θυγατρικές

Η Cosmote δίνει τη σκυτάλη στην Telekom, με τη νέα ταυτότητα να περνά σε προϊόντα, καταστήματα, ψηφιακές υπηρεσίες και θυγατρικές.

Aπό τις ανακοινώσεις στην πράξη περνά πλέον η πολυαναμενόμενη μετάβαση του ΟΤΕ στη νέα εμπορική εποχή της Telekom. Η αλλαγή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ έδωσε το «πράσινο φως» για τη νέα εταιρική επωνυμία, και πλέον η Telekom αρχίζει να αντικαθιστά σταδιακά το brand Cosmote σε προϊόντα, υπηρεσίες, καταστήματα και ψηφιακά κανάλια, με τη μετάβαση να ολοκληρώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα μάλιστα με τη διοίκηση η αλλαγή ξεπερνά τα όρια ενός απλού rebranding καθώς φέρνει τον ΟΤΕ πιο κοντά στην Deutsche Telekom, δίνοντας στην ελληνική εταιρεία μεγαλύτερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία, στις υποδομές και στις τεχνολογικές πρωτοβουλίες ενός από τους μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους διεθνώς.

Ένα πρώτο δείγμα αυτής της σύγκλισης αναμένεται να είναι το Magenta AI Assistant, με την Ελλάδα να εκτιμάται ότι θα βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αγορών στις οποίες θα διατεθεί, στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027. Να θυμίσουμε ότι το Magenta AI Assistant είναι ένας «έξυπνος» βοηθός που θα λειτουργεί απευθείας πάνω στο δίκτυο κινητής, χωρίς να απαιτεί ξεχωριστή εφαρμογή ή ειδικό εξοπλισμό, προσφέροντας μεταξύ άλλων live μετάφραση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, περιλήψεις συνομιλιών και απαντήσεις σε ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Πώς μετονομάζονται οι υπηρεσίες της Cosmote

Η αλλαγή θα γίνει ορατή στους καταναλωτές σχεδόν σε κάθε σημείο επαφής τους με τον όμιλο. Το Cosmote 5G γίνεται Telekom 5G και το Cosmote Fiber μετονομάζεται σε Telekom Fiber, ενώ τα καταστήματα Cosmote θα φέρουν πλέον την επωνυμία Telekom. Παράλληλα, η ένδειξη δικτύου στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων θα αλλάξει σε Telekom.GR.

Στη νέα ταυτότητα και στο χαρακτηριστικό Magenta χρώμα θα περάσει και το ψηφιακό οικοσύστημα του ομίλου. Το επίσημο website θα λειτουργεί ως telekom.gr, το Cosmote App θα γίνει Telekom App και οι λογαριασμοί στα social media θα μετονομαστούν σε Telekom GR.

Αντίστοιχα, το What's Up by Cosmote γίνεται What's Up by Telekom, ενώ η συνδρομητική τηλεόραση περνά στην ονομασία MagentaTV. Το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay, ενώ ήδη το Cosmote Insurance έχει μετατραπεί σε Magenta Insurance. Σημειωτέον ότι οι προαναφερθείσες αλλαγές δεν απαιτούν καμία ενέργεια από πλευράς των πελατών.

Τι αλλάζει στις θυγατρικές

Η νέα ταυτότητα δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή αλλά επεκτείνεται και στις θυγατρικές του ΟΤΕ. Η Cosmote eValue μετονομάζεται σε Telekom eValue, η Cosmote Technical Services σε Telekom Technical Services, η Cosmote Global Solutions σε Telekom HBS (Hellenic Business Solutions) και η Cosmote Payments σε Telekom Payments. Αντίστοιχα, η OTE Academy γίνεται Telekom Academy και η OTE Estate μετονομάζεται σε Telekom Estate.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά, με στόχο έως τις αρχές του 2027 η μάρκα Telekom να έχει υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου.

Το παγκόσμιο αποτύπωμα της Telekom

Με τη εν λόγω μετάβαση, ο ΟΤΕ συνδέει ακόμη πιο άμεσα την εμπορική του ταυτότητα με έναν τηλεπικοινωνιακό όμιλο παγκόσμιας εμβέλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Telekom δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες, απασχολεί περίπου 200.000 εργαζομένους και διαθέτει περισσότερους από 273 εκατ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας, 24 εκατ. συνδέσεις σταθερής και 22 εκατ. ευρυζωνικές συνδέσεις.

Ο ΟΤΕ αποτελεί μέλος του ομίλου από το 2008 και, μεταξύ των ευρωπαϊκών θυγατρικών της Telekom, έχει σήμερα τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις οικονομικές επιδόσεις του.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αξία της ίδιας της μάρκας. Σύμφωνα με τη μελέτη Brand Finance Global 500, η Telekom έχει αναδειχθεί στην πολυτιμότερη μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και στην κορυφαία ευρωπαϊκή μάρκα, ανεξαρτήτως κλάδου. Η αξία του brand υπολογίζεται στα 96,2 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 12,8% σε ετήσια βάση και κατά 141% από το 2020.

Το στοίχημα σε AI και καινοτομία

Πέρα από το brand, ένα από τα βασικά οφέλη που επιδιώκει να αντλήσει η ελληνική εταιρεία από τη στενότερη σύνδεση με την Telekom είναι η πρόσβαση στην τεχνολογική κλίμακα του διεθνούς ομίλου. Η παρουσία του σε Ευρώπη και ΗΠΑ του επιτρέπει να πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα, Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές και να μεταφέρει τεχνογνωσία στις επιμέρους αγορές.

Κεντρικός στόχος της Telekom άλλωστε είναι να εξελιχθεί σε κορυφαία Digital Telco έως το 2030, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Για το λόγο αυτό μάλιστα στο Μόναχο έχει δημιουργήσει, σε συνεργασία με την NVIDIA, ένα από τα μεγαλύτερα AI factories της Ευρώπης, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές AI σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς.

Παράλληλα, μέσω του Hubraum, του τεχνολογικού incubator με παρουσία σε Βερολίνο, Κρακοβία και Τελ Αβίβ, συνεργάζεται με startups σε AI, 5G, IoT και κυβερνοασφάλεια, ενώ μαζί με την T-Mobile US έχει δημιουργήσει το 6G Innovation Hub για την ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς.

Στο πεδίο του AI, πέρα από τον Magenta AI Assistant, ο όμιλος έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Magenta AI, η οποία συγκεντρώνει εργαλεία όπως το Perplexity και εφαρμογές των PicsArt και ElevenLabs και είναι ήδη διαθέσιμη και στην Ελλάδα. Παράλληλα, η Telekom συνεργάζεται με την OpenAI για την ανάπτυξη AI-powered υπηρεσιών, ενώ αξιοποιεί το ChatGPT Enterprise και στο εσωτερικό της, μεταξύ άλλων στην εξυπηρέτηση πελατών και στη λειτουργία των δικτύων.