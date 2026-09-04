Χατζηδάκης: Τα 20 δισ. ευρώ της νέας ΚΑΠ να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις

Πάνω από 20 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πάνω από 20 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η χώρα έχει ήδη περάσει σε νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, από το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, «δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω».

Μιλώντας στην 4η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ, στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η νέα περίοδος δεν μπορεί να περιοριστεί στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις, τις υποδομές, την τεχνολογία, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Αναφερόμενος στο νέο σύστημα πληρωμών, υπογράμμισε ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί ειλημμένη απόφαση και ότι δεν πρόκειται να επανέλθει το προηγούμενο μοντέλο. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πρόκειται να επαναφέρουμε ένα μοντέλο που δημιούργησε προβλήματα, επέφερε πρόστιμα και εξέθεσε τη χώρα διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι συνολικές πληρωμές προς τους αγρότες ανήλθαν σε 1,126 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά 101 εκατ. ευρώ από τον αρχικό στόχο, ενώ οι πληρωμές του Πυλώνα Ι έφτασαν τα 802,4 εκατ. ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το νέο σύστημα βρίσκεται σε φάση προσαρμογής, με τις «νηπιακές ασθένειες» του MyAgro να αντιμετωπίζονται, και εξέφρασε την προσδοκία ότι το επόμενο διάστημα οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν παραμένοντας απλές, γρήγορες και διαφανείς.

Όπως τόνισε, βασική επιδίωξη είναι οι ενισχύσεις να κατευθύνονται στους πραγματικούς παραγωγούς, με περισσότερους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία της χώρας αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση μιας ισχυρής ΚΑΠ και για την αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Οι προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες στους οποίους, κατά την ελληνική πλευρά, θα πρέπει να δοθεί έμφαση την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με επανεκκίνηση των αναδασμών, ενίσχυση των ομάδων παραγωγών και των σύγχρονων συνεταιρισμών, κοινές επενδύσεις και καλύτερη πρόσβαση στις αγορές.

Δεύτερη είναι η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 200.000 αγρότες είναι άνω των 65 ετών, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια νέα στρατηγική για την προσέλκυση νέων στον πρωτογενή τομέα. Η πολιτική αυτή, όπως είπε, δεν μπορεί να περιοριστεί στα κίνητρα πρώτης εγκατάστασης, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει πρόσβαση στη γη, στη χρηματοδότηση, στη γνώση και στις υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς το 94,4% των διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων βασίζεται αποκλειστικά στην πρακτική εμπειρία.

Από το βήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στον ρόλο της ΑΓΣ ως πρότυπο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και εξέφρασε την ανάγκη να υπάρξουν στην Ελλάδα περισσότερες δομές αντίστοιχου χαρακτήρα. Η ενίσχυση της γνώσης και της δια βίου κατάρτισης των αγροτών, όπως σημείωσε, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της γεωργίας στις νέες συνθήκες.

Στο μέτωπο του κόστους παραγωγής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στα περίπου 21 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Αποθεματικό και στα 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την επιβάρυνση από τα λιπάσματα, καθώς και στο νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, που αναμένεται να κινητοποιήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο το νερό

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως ανέφερε, το 80%-85% της συνολικής κατανάλωσης νερού στη χώρα αφορά τη γεωργία και την άρδευση, γεγονός που επιβάλλει μια συνολική εθνική στρατηγική για το νερό.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υποδομών και η μείωση του κόστους για τους παραγωγούς. Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ουσιαστικά μια μεγάλη παρέμβαση για το νερό μέσω της νέας ΚΑΠ.

Πάνω από 220 εκατ. ευρώ για την κτηνοτροφία

Αναφερόμενος στην κρίση της κτηνοτροφίας, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουν διατεθεί πάνω από 220 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αυξημένων δαπανών ζωοτροφών και απωλειών εισοδήματος, ενώ υποστήριξε ότι η Ελλάδα παρέχει τις υψηλότερες ανά ζώο αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζώα που θανατώνονται.

Τόνισε, ωστόσο, ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο η αποζημίωση των κτηνοτρόφων, αλλά κυρίως η εκρίζωση των ζωονόσων, η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου και η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού πρόληψης και αντιμετώπισης.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων, με ειδική αναφορά στη Λέσβο, και ζήτησε αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

«Να αφήσει παραγωγική αξία η νέα ΚΑΠ»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι τα περισσότερα από 20 δισ. ευρώ της νέας ΚΑΠ δεν θα πρέπει απλώς να απορροφηθούν, αλλά να μετατραπούν σε παραγωγικές επενδύσεις και υπεραξία για την ελληνική γεωργία. «Δεν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες για να διαχειριστούμε απλώς ό,τι μας αναλογεί. Πηγαίνουμε για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη χώρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η αναζωογόνηση και αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής ατζέντας για τα επόμενα χρόνια.

Ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα ΚΑΠ έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε Αθήνα, Μέτσοβο, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, ενώ επόμενος σταθμός είναι το Ηράκλειο Κρήτης στις 16 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ