Στρατόπεδο Γκόνου: «Στα χέρια» των ΟΛΘ και Goldair – AKTOR – Trade Estates το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης

Στους υποψήφιους επενδυτές Ιβάν Σαββίδη και Κ. Καλλίνικο – Αλ. Εξάρχου – Β. Φουρλή τα σχετικά έγγραφα. Το περιθώριο για σχολιασμό έως τις 23/09. Τι προβλέπεται για διάρκεια, εφάπαξ τιμήματα. Αναμονή για timing προσφορών. Το σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη και τη Β. Ελλάδα logistics center – επιχειρηματικό hub.

Στα «χέρια» των υποψήφιων «μνηστήρων» - επενδυτών, ήτοι του ομίλου ΟΛΘ Α.Ε. του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη και της κοινοπραξίας Goldair – AKTOR – Trade Estates των Καλλίνικου – Εξάρχου – Φουρλή, φέρεται να βρίσκεται το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης (συμβατικά τεύχη) στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκης. Αυτό, τουλάχιστον, αναφέρουν πηγές της αγοράς που σημειώνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο για σχολιασμό των εγγράφων έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Μπορεί να μην πρόκειται για… ταχεία επίσπευση διαδικασιών σε έναν διαγωνισμό που έμοιαζε «παγωμένος» και με καθυστερήσεις, προκαλώντας ανησυχία στην αγορά μήπως έχει την «τύχη» της διαδικασίας με το επιχειρηματικό πάρκο Φυλής που ματαιώθηκε, πλην όμως, διαφαίνεται κινητικότητα από πλευράς του Υπερταμείου (PPF). Προφανώς, θα χρειαστεί σχετικός χρόνος (αποστολή σχολίων από ενδιαφερόμενους, να γίνουν τα τελικά τεύχη, να σταλεί η πρόσκληση για προσφορές) μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της διαδικασίας, εφόσον δεν έχουμε κι εδώ κάποια δυσάρεστη ανατροπή, και στην ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή.

Πρόκειται για επένδυση που εκτιμάται, με παλιότερα δεδομένα, στα 260 -300 εκατ. ευρώ, σε έκταση 672 στρεμμάτων, που θα φιλοξενεί δραστηριότητες logistics, μεταποίησης και ελεύθερου εμπορίου. Κατά πληροφορίες, στο σχέδιο της σύμβασης που εστάλη στους διεκδικητές γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, για διάρκεια παραχώρησης έως 65 έτη, συνολικά όμως, από την υπογραφή, με το στάδιο αδειοδοτήσεων, την κατασκευή, τις επενδύσεις και την εκμετάλλευση – λειτουργία του project. Κατά τις ίδιες πηγές, προβλέπεται καταβολή (με την υπογραφή) εφάπαξ τιμήματος περί τα 5 εκατ. ευρώ (όχι χαμηλότερο αυτού) και άνω, όπως και αμοιβή επιπλέον 5 εκατ. (σε 2 δόσεις) το 11ο και 12ο έτος αντίστοιχα. Γίνεται λόγος, επίσης, για χαμηλότερο εγγυημένο ποσό ετησίως και ποσοστά επί των εσόδων κ.α., που βέβαια, θα «κλειδώσου», εφόσον πάνε όλα καλά, με το τελικό χρηματοοικονομικό μοντέλο.

Ποιο είναι το project

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη στο πρώην στρατοπέδου Γκόνου (έκτασης 672 στρεμμάτων) ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου εθνικής εμβέλειας, το οποίο θα διασυνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη μέσω συνδυασμένων μεταφορών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Από πλευράς επενδυτών παλιότερα είχε γίνει λόγος για «ανοιχτά θέματα» όπως ήταν η παρουσία οικισμού Ρομά εντός του ακινήτου, ενώ προφανώς πρέπει να πραγματοποιηθεί η «μεταμόρφωση» (κατεδαφίσεις, νέα κτήρια, υποδομές κ.α.) ενός στρατιωτικού στρατοπέδου σε χώρο logistics – επιχειρηματικού hub.

Όπως έχει αναφερθεί και από το Growthfund και τη μονάδα PPF, το ακίνητο, ιδιοκτησίας Υπουργείου Οικονομικών, έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στην ΓΑΙΑΟΣΕ. Η εγγύτητα του ακινήτου με τον λιμένα Θεσσαλονίκης, την Εγνατία οδό και την παρακείμενη σιδηροδρομική υποδομή, καθώς και η γειτνίασή του με τα βαλκάνια, του προσδίδουν σημαντικά γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη και τις προβλεπόμενες χρήσεις. Το πρώην στρατόπεδο καταλαμβάνει στρατηγική θέση στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, ευρισκόμενο σε κοντινή απόσταση με σημαντικούς οδικούς, σιδηροδρομικούς και ακτοπλοϊκούς κόμβους. Ειδικότερα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3χλμ. από την Εγνατία Οδό και 500μ. από την σιδηροδρομική γραμμή. Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης και αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου προέρχεται από την απαίτηση του σύγχρονου διεθνούς μεταφορικού συστήματος, για την προώθηση της διατροπικότητας, δηλαδή το συνδυασμό διαφορετικών μέσων για τη βέλτιστη μεταφορά εμπορευμάτων.

Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του Θριασίου Ι και ΙΙ (στην περιοχή της Αττικής), η ανάπτυξη του π. στρατοπέδου Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, δημιουργεί ένα ισχυρό δίπολο εισροής εμπορευμάτων εξ’ Ανατολών δημιουργώντας πολλαπλά εθνικά και οικονομικά οφέλη στη χώρα.

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου έχει αναλάβει – για λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ – τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας του ν.4413/2016 για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή με αντικείμενο «ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου». Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους τέσσερα επιχειρηματικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ακινήτου (στην πορεία είχαμε αποχωρήσεις και αλλαγές στη σύνθεση των σχημάτων).

Ευρύτερα, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου logistics, θα ενισχύσει την οικονομία με 325 εκατ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και θα δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας, με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Τα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν:

· Δημιουργία ενός σύγχρονου διεθνούς μεταφορικού συστήματος συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

· Ανάπτυξη των εθνικών εμπορευματικών μεταφορών – logistics.

· Ενίσχυση της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας.

· Μέσω των συνεργειών που αναμένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή από την ανάπτυξη του πρώην στρατοπέδου, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το εμπορευματικό προφίλ της Θεσσαλονίκης ώστε να αναδειχθεί ως ο σημαντικότερος εμπορευματικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.